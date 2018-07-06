BiP’te tek telefonda iki numara kullanma dönemi başladı

Buna göre; ikinci numaram BiP’te servisi sayesinde tek telefonda iki farklı numara kullanabilmeyi mümkün hale getirecek.

Turkcell’in görüntülü sohbet ve anında mesajlaşma uygulaması BiP yeni özelliğini duyurdu. Yapılan açıklamada; iki telefon taşımaktan yorulanlar, her gün bir telefonunu evde unutanlar; BiP sayesinde iki farklı numarayı artık tek cihazda kullanabilecek. Turkcell mühendisleri tarafından BiP’e kazandırılan bu yenilikçi özellik sayesinde; iki farklı numara kullananlar diğer hattını BiP’e taşıyarak, ikinci telefonlarına veda edecek.

İkinci Numaram BiP’te servisi sayesinde BiP’e tanımlanacak ikinci numara ile BiP üzerinden arama yapılabilecek, aramalar karşılanabilecek ve SMS’ler alınabilecek. Böylece çift hat kullanmak zorunda olanlar ikinci cihaz taşıma derdinden kurtulacak.

Avrupa’da ve Türkiye’de bir ilk olduğu kaydedilen bu özellik çok kısa bir süre sonra yurtdışında BiP kullananlar için de hayata geçirileceği bildirildi. Bu özellik sayesinde Avrupa’da yaşayan Türkler hem yaşadığı ülkenin hattını hem de Türkiye hattını tek telefonda kullanabilecek.

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak dijital servisler geliştirme yolunda çalıştıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Bugün ülkelerin petrol rezervlerine değil, data rezervlerine bakılıyor. Türkiye bu anlamda önemli bir data üreticisi konumunda. Geniş ve genç bir nüfusa sahibiz. Dolayısıyla çok ciddi data üretme potansiyeli olan ve dijital dünyaya ekonomiye katılımı yüksek bir ülkeyiz. Turkcell olarak amaçlarımızdan bir tanesi Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması, ikincisi de datayı ham data değil işlenmiş data olarak tüketicilerimizle buluşturmak. Buna yönelik olarak da 3.5 yıldır çok ciddi şekilde dijital servislerin geliştirilmesi alanında Ar-Ge faaliyetleri yapıyoruz. Bugün Türk mühendislerimizin geliştirdiği BiP, Grup Görüntülü Görüşme, Para Transferi, Anlık Karşılıklı Takip ve BasKonuş gibi özellikleri birçok küresel mesajlaşma uygulamasından önce sunmuştu. Şimdi de BiP’e yepyeni ve çok özel bir özellik geliyor. Yepyeni özelliğimiz ‘İkinci Numaram BiP’te’ ile yine bir ilke imza atmış olduk. BiP sayesinde artık tek telefonda iki numarayı kullanmak mümkün. BiP, eklenecek daha birçok yeni özelliği sayesinde dünyanın ilgisini çekmeye devam edecek" dedi.

Yapılan açıklamada; ikinci numaram BiP’te aboneliği şöyle gerçekleştirilecek;

"BiP’ten Profil sekmesine girin, Ayarlar bölümünden Arama Ayarlarını seçin, İkinci Numaram BiP’te ayarını aktifleyin, Abonelik için doğrudan yönlendirileceğiniz BiP’in Keşfet alanındaki Turkcell Müşteri Hizmetleri kanalından abonelik işlemini gerçekleştirin".