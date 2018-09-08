Bir ayağınızın numarası diğerinden büyükse dikkat

Dr. Cafer Abbasoğlu, tek ayak ya da tek eldeki şişliklerin lenfödem habercisi olabileceğini belirterek, “Ayakkabı-çizme bir ayağa dar geliyorsa, pantolon bir bacağı sıkıyorsa, aynı yüzük bir ele olurken diğerine olmuyorsa hastalar mutlaka bir kalp damar uzmanına başvurmalıdır” dedi.

Özellikle sıcak havalarda dikkat çeken tek ayak ya da tek eldeki şişlikler lenfödem habercisi olabiliyor. Tedavi edilmezse yoğun bakım gerektirecek hastalıklara yol açan lenfödem, fil bacak olarak da biliniyor.

Dr. Cafer Abbasoğlu bir damar hastalığı olan Lenfödemin gelişen bir enfeksiyon, burkulma ya da ameliyat sonrasında ortaya çıkabileceğini söylerken aşağıdan yukarı, doğru bir şekilde akmayan lenf sıvısının dokularda şişliğe yol açtığını ifade etti. Dr. Abbasoğlu, “Ayakkabı-çizme bir ayağa dar geliyorsa, pantolon bir bacağı sıkıyorsa, aynı yüzük bir ele olurken diğerine olmuyorsa hastalar mutlaka bir kalp damar uzmanına başvurmalıdır” dedi.

Vücut direncinin düşmesi önemli bir etken

Op. Dr. Cafer Abbasoğlu, “Enfeksiyon ya da travma sonucu lenf düğümlerinin zedelenmesi ve doku içinde lenf sıvısının birikmesiyle ortaya çıkan şişlik aynı zamanda bu bölgeyi enfeksiyonlara hassas hale de getirir. Doplerultrason ile yaptığımız muayenelerde lenf yollarındaki genişlemeyi kolaylıkla görüyoruz. Özellikle vücut direnci düşük hastalarda, ayak parmaklarının terlemesi, kaşınması sonrası bölgeye enfeksiyon ya da mantar yerleşebilir. Lenf yollarını daraltan bu enfeksiyon hastaların 40 derece ateş ve hayati tehlikeyle hastaneye yatmalarına da yol açabilir” derken vücut direncinin sağlam tutulması gerektiği de dikkat çekti.

Belirtilere dikkat

Genelde tek bacak ya da tek kolda yavaş yavaş artan bir şişlikle kendini ifade eden lenfödem hastanın geçirdiği bir ameliyat, burkulma, ayak parmaklarına mantar ya da enfeksiyon sonrasında ortaya çıkabilir. Özellikle kalp hastalarının ayak bileklerini çalıştıracak hareket ya da yürüyüşleri ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cafer Abbasoğlu, meme kanseri ameliyatları sonrasında da kolda şişlikler olabileceğine dikkat çekti. Dr. Abbasoğılu, “Meme kanseri ameliyatları sonrasında koltuk altındaki lenf bezleri de alındığı için kollarda şişme ortaya çıkabilir. Bu da lenfödemdir ve tedavi edilmelidir” diye konuştu.

Ayaklar temiz ve bakımlı olmalı

Sıcak havalarda şişliklerin daha da arttığını belirten Dr. Cafer Abbasoğlu, “Bu hastalar, parmak aralarının terlemesi ya da ıslak kalması, ayakkabı vurması, sinek-böcek ısırıkları, ayakta kesiklerin oluşması gibi durumlara karşı dikkatli olmalıdır. Bu durum lenf yollarında enfeksiyona yol açabilir. Kızarıklık ve şişlik daha artar. Piknik ya da tatilde ayaklarınızı vurulma, çizilme ya da ıslak kalmaya karşı koruyun” dedi.

Düşük Enerjili Laser ile lenfödem tedavisi

Hastaların konforunu bozmadan arka arkaya 10 günlük düşük enerjili laser tedavisi ile sonuç aldıklarını söyleyen Dr. Cafer Abbasoğlu, laser ışınlarının lenf düğümlerini yumuşatarak yeniden çalışmaya başlamasına yardımcı olduğunu ifade etti: “6 farklı renkteki düşük enerjili laser uygulaması ile hastanın düzgün çalışmayan lenf düğümleri ve tıkanmış lenf yolları genişletilirken buradaki lenf akışı normale döndürülüyor. Hasta arka arkaya gerçekleşen 10 günlük tedavide daha seanslar devam ederken bile şişliğin indiğini görüyor. Son zamanlarda dünyada hızla yaygınlaşan bu tedavinin herhangi bir yan etkisi yok. Her yaştan herkese uygulanabilir. Her mevsimde yapılabilir. Tedavisi olmadığı söylenmiş, sadece çorap verilip gönderilmiş ancak çözüm bulamamış hastalar da bu yöntemle ayaklarını, kollarını rahatlıkla eskisi gibi kullanabilir. Hemen tedavi sonrasında şiş bacakta 2 cm’e varan incelme görüyoruz. Sonrasında hareketli olur, çoraplarını giymeye devam ederse incelme de devam eder. Tedavinin çalışma prensibinde Laser ışınları kana emdirilerek kan hücrelerini etkilemesi sağlanıyor. Yani seanslar bitse de aslında iyileşme ve koruma süreci sürüyor. Bu arada hasta tansiyon ya da şeker hastası ise tedavi sonrasında bu hastalıkların oluşturabileceği olumsuzluklardan da korunması gerekir. Yani tansiyonunu ve şekerini kontrol altında tutmalıdır. Eğer sürece dikkat ederlerse hastalık tekrar etmeyecektir.”