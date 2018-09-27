Bir evladın dramı izleyenleri üzdü

Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında bugün tüyler ürperten bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Hande Metin 16 yıldır görmediği annesi ile buluşmak için programa başvurdu. Tek istediği annesini görmek olan annesinin sadece 3 kilometre mesafe uzaklıkta olduğunu ifade eden genç kız, Esra Erol'da yıllar sonra annesiyle yüzleşti.

İlk eşinden olan kızını ikinci eşine tercih eden anne Hasibe Topçu, hiçbir sebep yokken kızını istemediğini dile getirerek izleyenleri şok etti.

Sosyal medya da büyük tepki alan anne Hasibe Topçu'ya Esra Erol, "Nasıl olabilir de bunları söyleyebilirsin, seni birinin kendine getirmesi lazım" diyerek yaşanan olay karşısında şok olduğunu dile getirdi.