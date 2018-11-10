"Bir Gecede Binbir Gece" izleyiciyle buluştu

İgual yeni projesi “Bir Gecede Binbir Gece”yi, Dada Salon Art Gallery Salonu'nda izleyicilerle buluşturdu.

Bu edebiyat, sanat ve blues gecesinde Ayşe Kulin'le İran Edebiyat Yolculuğu'ndan yeni dönen Shahzadeh N. İgual ayağının tozuyla anlattı, İranlı blues grubu Hoom Band İran klasik dönem şairlerinin eserlerinden bestelediği şarkıları çaldı, konuk gitarist Akın Eldes gruba eşlik etti.

İranlı ressam ve “live painting” sanatçısı Ali Reza Ghojari'nin gecenin müziğinden esinlenerek seyircilerin karşısında bir tablo yaptı ve İranlı fotoğraf sanatçısı Romin Mohtasham'ın eserlerinden seçilmiş bir albüm de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Ünlü gitarist Akın Eldes konuk oldu

"Bir Gecede Binbir Gece" Pers mitolojisinden çağdaş İran sanatına, masallı, şiirli, müzikal bir İran gezisi.

Shahzadeh N. İgual, özgün "İran'ı İranlıyla Tanımak" konsepti kapsamında “İran'ın Dünü ve Bugünü” adını verdiği ve büyük ilgi gören söyleşi dizisini bu sonbahar bir üst düzeye taşıdı. Bu yeni gösterinin prömiyeri, Okan Bayülgen'in İstanbul Quasar kulelerindeki konsept mekanı Dada Salon'da düzenledi.

Shahzadeh N. İgual, 1001 Gece Masalları'ndan Hayyam'a, Firdevsi'nin Şahname'sinden Füruğ Ferruhzad'a, Sohrab Sepehri'den Şems Tebrizi'ye, Hafız'ı Şirazi'den Mevlana'ya hikâyeler, efsaneler, masallar ve şiirlerle izleyicileri unutulmaz bir yolculuğa çıkardı.

Shahzadeh N. İgual her dönemden İran eserlerini Farsça ve Türkçe okudu. İranlı genç akustik blues topluluğu Hoom Band'in canlı müziğiyle renk kazanan gösteride, grubun sahnesine ünlü gitarist Akın Eldes konuk oldu.

Tahran'ın Kırmızı Sirenleri romanı büyük ilgi gördü

Shahzadeh Nilecem Eftekhari Nasr İgual Tahran'da doğdu. İran-Irak Savaşı'na, Tahran'da büyüyen bir küçük kız çocuğu olarak tanıklık etti. 1991 yılında annesi ve üç kız kardeşiyle Türkiye'ye geldi. Orta öğretimi ve sosyoloji lisansını İzmir'de tamamladıktan sonra dünyayı gezmeye başladı. Orta Doğu dinleri hakkında tezini yıllar boyu süren yolculukları sırasında yurtdışında tamamladı. Tematik geziler ve iş gezileri düzenledi. F&B sektöründe yöneticilik yaparken diğer yandan da çoğu İran basınında yayınlanan sosyolojik ve kültürel makaleler ve görsel çalışmalara imza attı.

Tahran'ın Kırmızı Sirenleri romanı Alfa Yayınları'nın Mona Kitap dizisinde yayınlandı ve büyük ilgi görüyor. İran'ı bir İranlıyla tanımak konsepti çerçevesinde “İran'ın Dünü ve Bugünü” adlı söyleşi dizisini, kültür merkezleri, konsolosluklar, kitaplıklar, dernekler gibi farklı mekanlarda, aralarında İran'ı merak edenler ve edebiyatseverler olduğu gibi İstanbul Rehberler Odası üyelerinin de bulunduğu seçkin dinleyicilerle buluşturuyor. Shahzadeh N. İgual, Türkiye'den İran'a kültür turu için giden gruplara İranlı bir tur lideri olarak eşlik ediyor, konuklarını memleketinde evsahibi olarak ağırlamanın keyfini yaşıyor.

İgual'in 2018 yılı yazında tamamlanan ikinci romanı Rolls Royce'y Taramışlar Baba, gene Alfa Yayınları bünyesinde Mona Kitap tarafından geçtiğimiz haftalarda okurlara ulaştırıldı.

İgual bu yıl başlattığı “İran'ın Çağdaş Edebiyatına Yolculuklar” adlı projesi kapsamında Türkiye'nin güçlü yazarlarını İran'ın çağdaş yazarlarıyla buluşturuyor. Edebiyat turunda, Seyit Ali Salehi, Şems Langeroudi, Ali Pouri gibi İran'ın önemli edebiyatçılarını ziyaret eden İgual ve Türk misafirleri, Şehname'den Bugüne İran Edebiyatı adına da keşfe çıkıyor. Aynı projenin çatısı altında İran müziğinin, tiyatro ve sinemasının da Türkiye'den ağırladığı misafir sanatçılar eşliğinde izini süren Shahzadeh N. İgual'in sanat ve edebiyat dolu yolculukları Türkiye'den ilgi ile takip ediliyor. Yolculuklarını tamamlayan Nedim Gürsel ve Ayşe Kulin'den sonra proje kapsamında şimdi de Tuna Kiremitçi yola çıkmaya hazırlanıyor.