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Bir gün önce taşındığı ev alev alev yandı

Gaziosmanpaşa’da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın paniği neden oldu.

Gaziosmanpaşa'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın paniği neden oldu. Yangında dairede büyük çapta maddi hasar oluşurken, ev sahibinin yanan eve bir gün önce taşındığı öğrenildi.


Olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Şemsipaşa Mahallesi 29.Sokak'ta 4 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturma odasından çıktığı iddia edilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı. Maddi hasarın oluştuğu yangın esnasında evde olan kadını komşularının haber vererek kurtardığı öne sürüldü.


Bir gün önce taşınmıştı


Evde yaşayan kadının daha bir gün önce eve taşındığı öğrenildi. Bir gün önce eşyalarını yeni kiraladığı eve taşıyan kadının eşyalarının büyük bir kısmı yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri evde hasar tespit çalışması yaparken, çevredeki vatandaşlar da yangını meraklı gözlerle izledi.

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