Bir kez bir Türk romanı müzikal oluyor

Ercüment Cengiz'in aşkı, kardeşliği, vefayı, vefasızlığı ve savrulan hayatları anlatan romanı ‘Gırnatacı' Kanada ve Amerika'da müzikale uyarlanıyor.

Kanada Hükumeti (Canada Councel For Arts) desteği ile iki ülke arasında bir kültür köprüsü kurulması amacıyla, bağımsız ‘Theatr Why Not' tiyatro topluluğu ve Nedim Saban yönetiminde ‘Tiyatro Kare' işbirliğiyle, Ercüment Cengiz'in ilginç mekânları, kıvrak anlatımı, özgün temasıyla çarpıcı ‘Gırnatacı' romanı müzikale uyarlanıyor.

Kanadalı yönetmen Guillermo Verdecchia'nın sahneye uyarlayacağı oyunda Kanadalı ve Türk oyuncular bir araya gelecek. Müzikler projenin kültürlerarası temasına uygun olarak hazırlanıyor. 9 Kasım gecesi Toronto'da okuma provası sergilenecek oyunun 'Gırnatacı' romanındaki Türkiye sahneleri Flashback olarak gölge oyunu tekniğiyle izleyiciye sunulacak.

‘Why Not-Tiyatro Kare' işbirliğiyle, romanın derdi, öyküsü, karakterleri, evrensel, kültürlerarası teması ve müziği nedeniyle uzun vadede romanın bölümlerinin de geçtiği Chicago başta olmak üzere farklı ülkelerde, farklı kentlerde ve Türkiye'de Türk sanatçıların katılımıyla sahnelenecek.

2012 Everest İlk Roman Ödülü

Everest Yayınları'ndan çıkan ‘Gırnatacı' 2012 yılı Everest İlk Roman Ödülü'nü kazandı. 1890'lardan 1955 e uzanan, İstanbul ile Chicago arasında gidip gelen romana, ‘sol gırnata'nın hüzünlü sesi eşlik ediyor. Galata'da Küplü Meyhane'de gırnata çalan on yedi yaşındaki Osman'ın, Sultan II. Abdülhamit'in emriyle 1893 yılında Chicago Jackson Parkta açılan Colomb Sergisi'ne gönderilen musiki heyeti içinde yer almasıyla bütün yaşamı değişiveriyor. Scott Joplin'in keşfedeceği Osman, artık caz grupları arasında yer alacak, İstanbul'u, orada bıraktığı sevgilisi Meline'yi, kan kardeşi Kevork'u unutamayacaktır. Büyülü sesiyle giderek bir roman kişisine dönüşen gırnata, okurun bildiği ama karakterlerin bilmediği yakıcı bir sırrı da beklenmedik sona götürecektir.