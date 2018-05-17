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17 Mayıs 2018 12:58

Bir psikoterapistin gözünden insanca hallerimiz

Uzman klinik psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın ’’insanca’’ olan her hali anlattığı kitabı “Geçecek mi?” raflardaki yerini aldı.

Bir psikoterapistin gözünden insanca hallerimiz

17 Mayıs 2018 12:58


Uzman klinik psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın insan hikayeleri ile duygu, düşünce ve davranışlar üzerine terapist gözlemlerini anlattığı “Geçecek mi?” adlı ilk kitabı Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.


Gökhan Çınar, insan psikolojisine yönelik 38 denemeden oluşan kitabında yıllardır psikoterapi görüşmelerinde çokça duyduğu “Geçecek mi?” sorusunu soruyor ve insanları kendi cevabını bulmaya davet ediyor. “Geçecek mi?” sorusunun cevabının sahip çıkılmayan özelliklerde, tamamlanmamış işlerde, reddedilen duygularda ve ait olunmayan deneyimlerde olduğunu belirtiyor.


Yazar, acısından kurtulmak isteyenleri acısının anlamını sorgulamaya çağırıyor. Utancını saklayanlara yalnız olmadıklarını söylüyor. Korkularının arkasına saklananlara cesur taraflarını gösteriyor. Öfkesiyle kendini sıkıştıranlara yumuşak karınlarını hatırlatıyor. Mutluluk arayanlara, kendilerine koydukları engellerden bahsediyor. Varoluşu, farkındalığı, yalnızlığı, çocukluğu, yetişkinliği, ilişkileri, kaygıyı, depresyonu ve “insanca” olan her hali anlatıyor. Benimsediği Geştalt Terapi Yaklaşımı’nı yaşamın içinden bir anlatımla okuyucuyla buluşturuyor.


Bu kitap, omzunuzdaki beklenti yüklerini tartamayanlara, yarası iyileşmeden iyi olmuş gibi yapanlara, hayal kırıklıklarına basmadan yürümeye çalışanlara, onaylanmak uğruna ana dilindeki cümleleri yarım bırakanlara sesleniyor. “İçiniz döküldükçe, kendinizi anladıkça, yardım istedikçe, hazır oldukça geçecek!” diyor.




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