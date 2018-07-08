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08 Temmuz 2018 17:22

Bir yanda düğün, bir yanda operasyon

Şişli’de polis, geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Bir yanda düğün, bir yanda operasyon

08 Temmuz 2018 17:22

Helikopterle de havadan desteklenen uygulamada önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Kuştepe’de polisin operasyonu devam ederken, sokakta yapılan bir düğün ise renkli görüntüler oluşturdu.


Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü desteğiyle asayiş uygulaması düzenledi. Şişli genelinde düzenlenen uygulamaya çok sayıda polis katıldı. Polisler uygulama kapsamında önceden belirledikleri adreslere baskın yaparkren, şüpheli görülen şahıslar üzerinde de aramalar yapıldı.


Önceden belirlenen şüpheli evler didik didik arandı. Kuştepe’de polis ekipleri helikopter desteği ile adeta kuş uçurtmazken, bu sırada sokakta ise vatandaşlar davul zurna ile düğün yaptı. Yaşanan bu ilginç anlar kameralara yansıdı.




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