Birbirinden güzel kurbanlıklar podyumda boy gösterdi

Spor adamı Ahmet Çakar’ın jüri üyeliği yaptığı yarışmada, 4 yaşında olmasına rağmen hiç büyümemiş olan bir tosun dikkat çekerken, yarışmanın birincisi geçen senenin de kazananı olan bin 100 kiloluk ’Ağrı Dağı’ isimli kurbanlık oldu.

Sultangazi Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ’En Büyük ve En Güzel Büyükbaş Kurban Güzellik Yarışması’ düzenledi. 60 bin metrekare alan üzerine kurulu Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda düzenlenen etkinlikte kurbanlıklar podyuma çıktı. Yarışmada ön elemelerden başarıyla geçen hayvanların seçilmesinde öncelikle ağırlığına dikkat edilirken, bunun yanında sağlıklı görüntüsü, uysallığı, temizliği ve yerli olma özelliği de dikkate alındı. Yarışmaya katılan besiciler hayvanlarını kuşaklar, duvaklar ve çanlarla süsleyerek jüriden daha fazla oy almaya çalıştı. Bu sene ki yarışmada jüri olarak bulunan spor adamı Ahmet Çakar yorumlarıyla yarışmaya renk katarken, radyo sunucusu Adem Metan da sunumuyla yarışmada renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmada, 4 yaşında olmasına rağmen hiç büyümemiş olan bir tosun ise dikkat çekti.

Bin 100 kiloluk ’Ağrı Dağı’ yarışmanın birincisi oldu

Yarışmada 3 kurbanlık dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Yarışmanın en güzel kurbanlığı, Murat Küsmü’nün Ağrı’dan getirdiği bin 100 kiloluk Ağrı Dağı isimli kurbanlık oldu. Ağrı Dağı isimli kurbanlık geçen sene düzenlenen yarışmada da birinci olmuştu. İkinciliği Kars’tan gelen bin kiloluk ’Şahin’ isimli kurbanlık olurken, üçüncü ise Ardahan’dan gelen 910 kiloluk ’Maraba’ isimli kurbanlık oldu. Yarışma sonucunda birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi. Sultangazi Belediye Başkanı yarışmaya özel olarak katılan 4 yaşındaki tosuna da bir madalya takmayı ihmal etmedi.

"Seçimin zor olacağını tahmin etmiştik"

Seçimin zor olacağını ama neticede birinci, ikinci ve üçüncünün belirlenmesi gerektiğini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Seçimin çok zor olacağını tahmin etmiştik ama neticede birinci, ikinci, üçüncü belirlenecekti. Arkadaşlarımız puanlarını topladılar. Şu anda şampiyon olan ve ikinci, üçüncü gelen kurbanlar belli oldu. Ardahan’dan gelen Maraba isimli hayvanımız üçüncülüğü kazandı. İkinci gelen Kars’tan podyuma çıkan Şahin isimli kurbanlığımızdır. Birincisi benim gözlemlediğim kadarıyla podyuma ilk çıkan Ağrı’dan gelen Ağrı Dağı isimli hayvanımız birincilik ödülünü almıştır. Allah hayırlı etsin. Katkı sağlayan herkese ben de teşekkür ediyorum. Biraz sonra üçünü de burada yan yana göreceğiz ve madalyalarını takacağız" diye konuştu.

“Kazanmayı başkasına vermiyoruz"

Yarışmada Ağrı Dağı isimli kurbanlığıyla ikinci kez birinci olan Murat Küsmü ise "Güzel hissediyorum. Kazanmayı başkasına vermiyoruz. Kendimiz alıyoruz. Kilodan ağır geldi, güzellikten güzel geldi. En güzel dana, en kilolu dana benim oldu. Ben kazandım. Baktık, besledik bu hale getirdik ve birinciliği aldık" dedi.