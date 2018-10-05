Birevim, çalışanlarını zam dönemine kadar destekleyecek

Ayrıca Çiftçi, yılbaşında da tüm çalışanlara zam yapılacağını açıkladı.

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, çalışanlarını enflasyona karşı korumak ve fırsatçılara tepki göstermek için zam dönemine kadar bütün çalışanlarına her ay 555 TL ek ödeme yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Şirket olarak bu toprakların gerçeklerine, değer ve hassasiyetlerine sadık kalarak fikri ve eser hakları yerli bir girişimciye ait olan bir finansal çözüm anlayışı geliştirdiklerini söyleyen Çiftçi, “Şirketimiz; banka faizlerinin tavan yaptığı bir dönemde vatandaşlar kurtarıcı can simidi haline geldi" dedi.

Faiz ve döviz lobisinin Türkiye'ye yönelik finansal saldırılarına karşı, yerli ve milli tasarruf modeli kullanılarak başarılı sonuçlar elde edileceğini belirten Çiftçi, herkesin ekonomik durum karşısında konuştuğunu ancak fırsatçılara karşı bir eylemde bulunmadığını belirtti.

Bu farkındalıkla Çiftçi, "Fırsatçılara karşı çalışanlarını korumak ve Türkiye'nin geleceğine dönük umudunu göstermek adına çalışanlara aylık ek ödeme yapacağız. Ayrıca yılbaşında da tüm çalışanlara zam yapılacak. Ailelerimizin moral bozmadan kazançlarını hedefledikleri gayrimenkul için doğru yönlendirdiğimiz takdirde önümüzdeki dönemde çok daha güzel şeyler olacak. Birlikte tasarruf alışkanlığı kazanmalıyız. Bu alışkanlığı kazanırsak güçlü bireyler oluruz. Güçlü bireyler güçlü aileleri oluşturur. Güçlü aileler ise güçlü ülke ve güçlü ekonomi anlamına gelir" ifadelerini kullandı.