Birevim hedef büyüttü

Türkiye’nin 7 bölgesinde olma yolunda çalışmalarını sürdüren ve 7 bölgedeki 36 şubesiyle müşterilerine ulaşan Birevim, her ay 250 kişiye teslimat yaptığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada; yılsonuna doğru aylık hedefini 400 kişi olarak revize eden marka, bin 300 yeni müşteriyle sözleşme imzalayarak yılsonunda 15 binin üzerinde yeni müşteriyi yöntemlerine dahil etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

“2018 yılında da hedefimiz yüzde 100 büyüme”

Birevim üyeliklerinin en çok Marmara Bölgesi’nden olduğunu söyleyen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, mevcut şube sayılarına 2018 yılsonunda 60’a çıkarma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Çiftçi, “2018 yılında sektör büyümeye devam edecek. Ortalama sektör olarak yüzde 50, Birevim olarak ise yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Sektörün tanınırlığı daha da artıkça insanlar gayrimenkul ve araba gibi ihtiyaçlarını uyguladığımız tasarrufa dayalı modellerle edinme yolunu seçecektir. Biz Birevim olarak, Türkiye genelinde bulunmak, sektörel büyümeye maksimum katkı, yöntemlerimizin global hale gelmesi, istihdama büyük katkı, Türkiye’de ev araç vb. almak isteyenler için akla gelecek ilk marka olmak istiyoruz” dedi.