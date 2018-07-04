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04 Temmuz 2018 09:57

Birevim YKB Çiftçi: “Ev almayı dar gelirli aileler için hayal olmaktan çıkardık”

Ev almak isteyenlerin Birevim kurulmadan önce peşinat engeline takıldığını söyleyen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Çiftçi, hiç peşinatı olmayan vatandaşlara sağladıkları peşinatsız ev alımı ile, her gün onlarca kişiyi ev sahibi yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Birevim YKB Çiftçi: “Ev almayı dar gelirli aileler için hayal olmaktan çıkardık”

04 Temmuz 2018 09:57



Geliştirdiği yöntemlerle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmaları amacıyla faaliyet gösteren Birevim’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, şirketin geldiği son nokta hakkında değerlendirmede bulundu. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de dar ve orta gelirlilerin sayısının toplam nüfus içerisinde önemli bir yeri kapladığını aktaran Çiftçi, “Bu durum da ev sahibi olmak isteyenlerin yeni yöntemlere başvurmasına sebep olurken, tasarrufa dayalı ev alma yöntemleri vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Vatandaşlar tasarrufa dayalı ev alma yöntemlerinden yararlanırken; şirketler de bütçelerini stratejik bir şekilde düzenleyerek ev alan kişilerin tasarruf edebilmesi için çalışıyor. Peki, halkın istek ve beklentilerine göre şekillenen bu şirketler kendilerini dönüştürme konusunda yeterliler mi? Sektör Birevim’ den önce ve Birevim’den sonra olarak ikiye ayrılıyor” diye konuştu.



“Ev almayı dar gelirli aileler için hayal olmaktan çıkardık”


Ev almak isteyenlerin Birevim kurulmadan önce peşinat engeline takıldığını söyleyen Murat Çiftçi, hiç peşinatı olmayan insanlara sağladıkları peşinatsız ev alımı ile, her gün onlarca kişiyi ev sahibi yapmaya devam ettiklerini söyledi. Çiftçi ayrıca, Birevim’ den önce tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektöründe en yüksek taksit sayısı 120 iken, Birevim ile 480 kişiye kadar tasarruf programları sayesinde küçük küçük taksitlerle ev sahibi olunabildiğini belirti.



Birevim’den öncesini değerlendirerek çeşitli eleştiriler yapan Çiftçi, müşterilere yüklenen kira yardımı gibi masrafların sektöre zarar verdiğini ve tasarrufla ev alma yöntemleriyle çeliştiğini dile getirdi. Bu durumun da uygulanan politikaların sürekliliği bağlamında sorunlar oluşturacağını söyledi.



“Değişimin şart olduğunun farkında olarak ilerliyoruz’’


Şirketin 2016 yılında Sıra Tespitli Yöntem, Konut Değer Endeksli Yöntem ve Sıra Tespitli Yöntem Versiyon 2 adını verdiği, fikri ve eser hakları kendi adına tescilli olan üç yeni ev alma yönteminin vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını söyleyen Çiftçi, “Birevim, kendisini sürekli yenileyip dönüştürerek politikalarına ev alma konusunda halkın isteklerine cevap veren yeni özellikler ekledi. Özenle yürüttüğü kampanyalar ile halkın her kesimine ulaşarak, çoğu aileyi ev sahibi yaptı. Ev alma yöntemlerini sürekli güncellerken şirket menfaatlerinden çok müşteri memnuniyetini esas aldı. Özellikle alt sınıf ve orta sınıfları ev sahibi yapmayı vizyonu haline getiren Birevim, bu hedefi doğrultusunda müşteri odaklı hareket etti. Birevim, müşteri memnuniyeti ve ev alma hayali bile kuramayacak kişilerin ev sahibi olmasının her şeyden önemli olduğuna inandı. Ayrıca günümüzde değişimin öneminin, kendini yenilemenin gerekliliğinin farkındayız. Bu doğrultuda ilerleyerek daha nice aileyi ev sahibi yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.




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