Birevim YKB Çiftçi: “Hız kesmeden büyüyeceğiz”

Aylık 250 aileye tapularını teslim ettik. Bu büyüme hızını 2019 yılında da sürdüreceğiz” dedi.

Tasarrufa dayalı ev alma yöntemleriyle sektöre yeni bir bakış açısı getiren Birevim’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi önemli açıklamalarda bulundu. Gayrimenkul sektöründeki gelişmelerin devamlılığının süreceğini vurgulayan Çiftçi, her ay teslim ettikleri ev sayısının arttığını belirtti. Sektöre getirdikleri yeniliklerle alt ve orta sınıf aileleri de ev sahibi yapan Birevim’in sektördeki öncülerden biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, geçtiğimiz yıl ortalama her ay 500 aileyle satış sözleşmesi, ortalama 100 aileye de ev teslimatı yaptıklarının altını çizdi.

2018’in ilk 6 ayında ortalama her ay bin 500 aileyle sözleşme imzaladıklarını ve aylık 250 aileye tapularını teslim ettiklerin aktaran Çiftçi, “2017 ve 2018’de yüzde 100’ün üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Bu büyüme hızını 2019 yılında da sürdüreceğiz. Temmuz ayı itibariyle 42 şubede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki aylarda yeni açılacak şubelerle yılsonunda 60 şube sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“Hız kesmeden büyümeye devam edeceğiz”

Tasarrufa dayalı ev alma sektörünü değerlendiren Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, “Sektörümüzün tanınırlığının ve konut sahibi olma noktasında çok önemli bir yol olduğunun bilinirliğinin artacağını düşünüyoruz. Birkaç yıl içinde sektörün çok daha iyi bir şekilde konumlanacağını ve toplumun her kesiminin ilgi göstereceği seviyeye geleceğini öngörüyoruz. Bu bakış açısıyla Birevim olarak sürekli büyüyerek, mevcut kaliteli hizmetimizi çok üst seviyelere çıkarmayı arzu ediyoruz. Gelecekte ev sahibi olmak isteyenlerin en çok tercih ettiği kurum olmak istiyoruz. Dolayısıyla 2019 yılı hedeflerimiz doğrultusunda aylık 2 bin 500 civarı satış sözleşmesi imzalamayı ve her ay 400 civarı teslimat gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Birevim’in büyümesinin beraberinde getirdiği değişikliklerden bahseden Çiftçi, “Birevim’in Altunizade’deki merkezini Ağustos ayı sonunda Ataşehir’e taşıyoruz. Artık şirketimizin önemli projelerini öncelikli olarak buradan yürüteceğiz. Bizim için önemli olan her zaman müşterimiz ve onun istekleridir. Müşterilerimize verdiğimiz değer bizim için asla değişmeyecektir’’ dedi.