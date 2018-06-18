Birevim’de hedef yılsonuna kadar 15 binin üzerinde yeni müşteri

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "2018 yılında sektör büyümeye devam edecek. Ortalama sektör olarak yüzde 50, Birevim olarak ise yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz" dedi.

Gayrimenkul sektörünün önemli oyuncularından Türkiye’nin 7 bölgede 36 şube ile hizmet veren Birevim, 2018 yılı kapanış hedeflerini açıkladı. Şirket, yılın son aylarında aylık 400 kişiye tapu teslim etmek için planlamasını revize ederken yılsonunda 15 binin üzerinde yeni müşteriyi yöntemlerine dahil etmeyi planlıyor.

"2018 yılında da hedefimiz yüzde 100 büyüme"

Birevim üyeliklerinin en çok Marmara Bölgesi’nden olduğunu söyleyen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, mevcut şube sayılarına 2018 yılsonunda 60’a çıkarma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Çiftçi, “2018 yılında sektör büyümeye devam edecek. Ortalama sektör olarak yüzde 50, Birevim olarak ise yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Sektörün tanınırlığı daha da artıkça insanlar gayrimenkul ve araba gibi ihtiyaçlarını uyguladığımız tasarrufa dayalı modellerle edinme yolunu seçecektir. Biz Birevim olarak, Türkiye genelinde bulunmak, sektörel büyümeye maksimum katkı, yöntemlerimizin küresel hale gelmesi, istihdama büyük katkı, Türkiye’de ev araç vb. almak isteyenler için akla gelecek ilk marka olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.