Bireysel sporcular artık yalnız değil!

Dufy, Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirdiği basın toplantısı ve iftar yemeğinde sponsorlukla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan basın toplantısında Dufy, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı öncülüğünde başlatılan proje ile birlikte 5 farklı bireysel spor branşına sponsor olduklarını aynı zamanda da bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirli zamanlarda elde edilen satışları ALS hastalarına ve Parıltı Derneği’ne bağış olarak katkı sağlayacaklarını dile getirdi. Abdullah Avcı da böyle bir projede olduğu için mutlu olduğunu ve daha da ilerleyeceklerini söyledi.

Dufy Büyük Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Eğilmezgil bir yıl önce Dufy Markasını aldıklarını ve bu doğrultuda da yeni projelere imza atmayı hedeflediklerini dile getirerek, “Markamız 1952 yılından bu yana kalitesini kanıtlamış bir markadır. Gömlekte de algı olarak birçok erkeğin cazibesi haline gelmiştir. Markayı alıp sadece gömlek konusunda değil hem ulusal hem de uluslararası düzeyde değer kazandırmayı amaçlıyoruz. Gömleğin dışına da taşarak bir yaşam tarzı belirlemeyi amaçladık” dedi.

“Manevi markaları da olmaya başladık”

Genç yeteneklerin böyle bir desteğe ihtiyaçları olduğuna da değinen Hüseyin Eğilmezgil, “Ülkemizde takım sporlarının çok güçlü olduğunu biliyoruz. Fakat genç yeteneklerin olduğunu ve bunların fark edilmediğini gözlemledik. Hal böyle olunca onların farkını ortaya koymak adına ve sosyal sorumluluk projesini de içine katarak böyle bir projeye soyunduk. Yolun başındayız ve 5 dalda ilerliyoruz ama diğer spor dalları da aramıza katılıyor olacak. Yeni ve genç sporcular bizi bulmaya başladı ve biz de onları bulmaya devam edeceğiz. Bu konu artık üzerimizde bir görev değil bir vecibe gibi oldu. Bugün onların giyim sponsorluğu gibi olsa da aslında o kardeşlerimizin manevi bir markası da olmaya başladık. Spor halkımıza moral veren önemli unsurlardan bir tanesi. Genç sporcuların fark edilmesi noktasında biz önemli bir adım attık. Bunun için tek başımıza yeterli olamayız. On binlerce böyle başarılı sporcularımız var. Diğer markaların da sahip çıkması gerekiyor. Bu sayede Türkiye’de ve Türkiye dışındaki başarılarını da hep birlikte izlemiş oluruz” diye konuştu.

“Sağlık ve eğitim projelerine destek verilmesi gerekiyor”

Teknik Direktör Abdullah Avcı da konuyla ilgili olarak, “Tekstile ve giyime meraklı birisiyim bu çocukluğumdan beri böyleydi. Bundan evvelde bir takım sponsorluk anlaşmaları yapmak isteyenler oldu fakat benim niyetim hep bu tip projelerden elde edilen kârın eğitim ve sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerine ulaşmasıydı. Bunu dile getirdim ve onlar da bana son derece destek oldu. Özellikle ALS Derneği, Parıltı Derneği gibi sağlıkla ilgili projelere destek olunması gerekiyor. Eğitim ve sağlıkla ilgili hizmetlerde ülkemizde boşluk olduğunu düşünüyorum. Bizim de buna katkı sağlamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ürünleri de inceledik, marka çok güzel gelişerek devam ediyor. Umarım daha da büyür ve biz de bu şekilde sosyal sorumluluk projelerinin destekçisi oluruz" ifadelerini kullandı.

"Bireysel sporcular yalnızdır"

Abdullah Avcı aynı zamanda bireysel sporcuların genelde hep yalnız olduğunu vurgulayarak, "Bireysel sporcular çok yalnız insanlardır. Yarışırken de yalnızlar çünkü karşı kulvardaki rakibiyle yarışıyor. Hem spor kültürünü oluşturmak hem de yaymak için destek son derece önemli. Dufy de bu eksikliği giderecektir. Biz de onların yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi daha iyi temsil etmek için desteğe ihtiyacımız var"

Türkiye Drift Şampiyonası’nda yarışan yarış pilotlarından Volkan Arısoy da, "Ülkemizde spor futbol odaklı bir alan haline geldi. Biz de kendi branşlarımızda ülkemizi temsil etmeye çalışan birer sporcuyuz. Kendi branşlarımızda ilerleyip ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi sponsorluktu. Türkiye’de otomobil sporları maalesef belli bir tabakanın yaptığı bir spor dalı olarak görülüyor. Lakin biz bu spora gönül vermiş sporcular olarak bu ülkeyi diğer platformlarda daha iyi temsil edebilmek için sponsor desteğine ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Burada benimle birlikte dört sporcu arkadaşım var. Hepsi kendi alnında çok başarılılar. Dufy’de hepimize kol kanat gerdi. Bu şekilde güzel bir noktaya gelmemiz için destek sağlamaya başladı" şeklinde konuştu.

“Minnettarız”

Sponsor oldukları Türkiye Binicilik Federasyonu A Milli Takımı Sporcusu Çağrı Başel sponsorluk konusunda hep zorlandıklarını ve önderliği yaptığı için herkese teşekkür ettiğini dile getirerek, “Türkiye’de maalesef takım sporlarına sponsorlardan tarafından ilgi çok büyük. Fakat bireysel sporlarda böyle bir sponsor eksikliği vardır. Dufy de bunu gördü ve kol kanat gerdi. Bireysel sporlarda Türkiye’de maalesef çok fazla sponsor olmadığı için bu desteğe hepimiz gerçekten çok sevindik. Dufy’ye de bunun öncülüğünü yaptığı için minnettarız” ifadelerini kullandı.