Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 16:03

Birinci Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

Birinci Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi 11 Mayıs 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi Bağlarbaşı Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.

Birinci Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

11 Mayıs 2018 16:03


Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin iş birliği ile düzenlenen ve ana teması ‘Eğitimde Gelecek Öngörüleri’ olan


Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi gelişen ve değişen eğitim ihtiyaçlarını dikkate alarak bu değişime ayak uydurmayı kolaylaştırma, bu yönde oluşturulacak eğitim politikalarına zemin hazırlayacak nitelikli bilimsel çalışmaları bir araya getirme amacıyla başlatıldı.


Kongre boyunca fen bilimlerinden matematiğe, coğrafyadan tarih, sosyal bilgiler ve Türkçe alanlarına kadar çeşitli sahalarda ortaya konan araştırmalar yanında okul öncesi eğitim, eğitim yönetimi, okuduğunu anlama becerileri, öğretmen adaylarının mesleğe yönelik algıları, özel yetenekli öğrenciler, sınıf yönetimi, yabancı dil öğretimi, farklı zekâ türleri gibi önemli konularda da yeni eğitim metot ve yöntemlerini, alternatif uygulama ve çözüm yollarını konu alan tebliğler sunuldu. Kongrenin sonunda eğitim dünyasında ortaya çıkan yenilik ve değişimlere kayıtsız kalınamayacağı, bunlara ayak uyduracak çalışmalarla eğitim politikalarını bu yönde geliştirmek gerektiği vurgulandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç