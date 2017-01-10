Birleşik Arap Emirlikleri’nde 74 gün tutuklu kaldıktan sonra beraat eden iki Türk avukat, Türkiye’ye döndü. Yaşadıkları süreci anlatan Vahit Aykut Ergil ve Metin Uraçin, “Saçlarımızı kesip, ayaklarımıza prangalar bağlayarak bizi cam kafesin içinde yargılamaya kalktılar” dedi.

Bir dava dosyası için gittikleri Birleşik Arap Emirlikleri’nde 27 Ekim 2016 tarihinde tutuklanan İstanbul Barosu üyesi iki Türk avukat Vahit Aykut Ergil ve Metin Uraçin, 74 gün sonra 8 Ocak’ta şeriat mahkemesinde beraat etmelerinin ardından Türkiye’ye döndü. Doha’dan kalkan uçakla İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kılıç eşliğinde saat 18.30’da Atatürk Havalimanı’na gelen iki avukat, yakınları ve meslektaşları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşadıkları süreci basın mensuplarıyla paylaşan Avukat Vahit Aykut Ergil, “2,5 aydan beri sizlerden ayrıyız. Arap’ın çölünde eziyet, işkence gördük. Ayaklarımıza pranga bağlandı, bileklerimize kelepçe bağlandı ama biz hiçbir zaman eğilmedik. Anlımızın akıyla mesleğimizi icra ettik. Bunun için bize çamur atmaya kalktılar. Beraat kararı da bizi haklı gösterdi. Bundan sonraki mücadelemiz o ayağa vurulan prangaya karşı, insan hakları ihlallerine karşı olacaktır” diye konuştu.



“Saçlarımızı kesip, kurbanlıklara giydirilen kıyafetten giydirdiler”

İstanbul Barosu Dış İlişkiler Başkanı Avukat Metin Uraçin ise, “Meslektaşım Aykut Bey bir miras davasını takip için, mirasçının kendisine takdim ettiği belgeleri orada inceleyip bir araştırma yapmak amaçlı orada bulunurken beni yardıma çağırınca kendisine gittim. Burada bir dava dosyası yok, bir talep yok. Bir araştırma var. Orada bir belge ve bilgi araştırması vardı. Bu sorulacaktı. Bu soruyu daha sormadan o belgeyle ilgili hemen derdest edildik. Önce saçlarımızı kestiler, sonra bizi televizyonda gördüğünüz kurbanlıklara giydirilen kıyafetten giydirdiler. Her şeyi aldılar üzerimizden. Prangalar, zincir uygulaması ve dünyayla irtibatımızı kestiler. Biz derdimizi kimseye anlatamayınca bir zaman geçtikten sonra dış dünyaya ulaşabildik. Sonra süreç başladı” dedi.



“Bizi cam kafesin içinde yargılamaya kalktılar”

“Yaşanan hukuka aykırı hareketin takipçisi olacağız” diyen Avukat Metin Uracin, “Çok yavaş süren bir süreç ve esasında polis devleti uygulamasının iptidai bir durumuyla karşı karşıyaydık ve doğrusu başa çıkmak imkansızdı. Hiçbir kural tanımadıklarını gördük ve nihayetinde biz onları demokratik bir alana çekmeye çalıştık ama yine de bizi cam kafesin içinde yargılamaya kalktılar. Bunu tüm dünyaya duyurmak istiyorum; yargılama sırasında ayağımızdaki prangayı sökmediler. Kelepçe ve zincir vardı, 15 saat boyunca o yorgunlukla biz cam odaya girdik prangayı sökmediler. Prangalı savunma altında beraat ettik” dedi.

İstanbul Barosu avukatlarından Vahit Aykut Ergil, bir miras davası dosyası için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmiş ve kendisine yardım için orada bulunan İstanbul Barosu Dış İlişkiler Başkanı Avukat Metin Uraçin ile birlikte bankaya sundukları belgelerin sahte olduğu gerekçesiyle 27 Ekim 2016 tarihinde tutuklanmıştı.