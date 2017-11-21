Birol Celep "Petrolümüz yok ama verimli bir coğrafyamız var"

Globus ile Federal Fuar ve Kongre Yönetimi’nin, ’EXCO’ konseptinde düzenlediği NFV EXCO Dried Sert Kabuklu Yemişler, Meyve ve Sebzeler, Lojistik ve Teknolojileri Fuarı ve Konferansı İstanbul’da başladı.

Türkiye ekonomisine birçok alanda katma değer üreten sert kabuklu yemişler ve kuru meyve sektöre ’Birlikten kuvvet doğar’ teması İstanbul’da buluştu. Kuruyemiş ve kurumeyve sektörüne ilişkin tüm gelişmeler ile hedeflerin sektörün tüm aktörleri tarafından iki gün süresince masaya yatırılacak. Kuruyemiş, kurumeyve üretiminde ilk sıralarda yer alan ve 150 ülkeye ihracat yapan Türkiye, 20 ülkeden satın alma heyetini ağırlayacak.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, TÜKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman ve Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk Globus Fuar ve Kongre Yönetimi Genel Müdürü Özlem Adıgüzel basın toplantısında sektörü değerlendiren açıklamalarda bulundular.

"2023 hedefimiz 3 milyar dolara ulaşmak"

Türkiye’nin ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısının lokomotif görevi gördüğünü kaydeden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep “Geçen sezon 926 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık ve artan üretimle ihracatın 1,5 milyar dolara çıkabileceğini öngörmekteyiz. Kuru incirde 64 bin, çekirdeksiz kuru üzümde 270 bin, kuru kayısıda 274 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Değer bazında da ülkemize daha fazla kazanım sağlamak için yalnızca ihracatımızın değil, sektörün tüm aktörlerinin aynı çatı altında bir araya gelmesi şüphesiz hepimiz için çok faydalı olacaktır. Kuru üzümde İngiltere, Almanya ve Hollanda’da; kuru kayısıda Avrupa Birliği ülkelerinin sofralarının vazgeçilmezi olan Türk incirinde ise Fransa, Almanya ve ABD’ye önemli satışlar gerçekleştirdik. Etkili çalışmalarla Uzakdoğu ülkelerindeki ihracatımız önemli boyutlara ulaştı. 2018 yılında buradaki varlığımızı daha da artırmak öncelikli hedefimiz. Ayrıca ihracatta hedef ülkeler arasında ABD, BAE ve Hindistan da önemli bir yer tutmakta. 2023 hedefimiz olan 3 milyar dolara ulaşmak için her türlü adımı atıyoruz” açıklamasını yaptı.

Toplantıda kuruyemiş ve kurumeyve sektörünün iç pazar büyüklüğünün 9,1 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, “Hammaddedeki rolümüzü, ABD ve diğer ülkelerde olduğu gibi inovatif projeler geliştirip rekabeti farklı bir boyuta çıkarmamız gerekiyordu. Bugün kapılarını açan organizasyonumuz, sektöre birçok açıdan katkı sağlayacak. Öncelik Türkiye’nin uluslararası markalar oluşturması ve piyasa yapıcı firmalar çıkarması. Ayrıca lojistikte, üretim ve tüketiciye ulaşana kadarki safhada yenilikçi teknolojilerin kullanılmasında önemli bir buluşma noktası olacak. Sektör olarak yaşadığımız sorunlara burada alınacak kararlarla çözüm bulacağız. Gelecek hedeflerimizi, iki gün sürecek konferanslarla çizeceğiz” İfadelerini kullandı.

“Rekabet çıtasını yükseltecek”

Başta kayısı, fındık, Antep fıstığı, incir ve üzüm olmak üzere birçok üründe ana üretim merkezi olan Türkiye’nin düzenlenen organizasyonla dünyadaki konumunu daha da güçlendireceğini belirten Globus Fuar ve Kongre Yönetimi Genel Müdürü Özlem Adıgüzel, "Kuruyemiş ve kurumeyvede, tüm dünyanın buluşma noktası, elbette Türkiye olmalıydı. Sektörün buluşma noktası olma iddiamızı, organizasyonumuzla ortaya koyduk. Amacımız, dünya çapında rekabet ve değişen tüketici talepleri doğrultusunda ticaretin ve trendlerin takip edileceği, sektöre yön çizecek küresel bir buluşma noktası olmak" dedi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk ise fındık ve mamullerinin Türkiye için çok önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi. Arslantürk, “Bugün sadece fındık için birkaç milyar dolar ihracattan söz ediyoruz. Bildiğiniz üzere dünya genelinde 2.1 milyar insan aşırı kilolu ya da obez. Sağlıklı beslenme eğiliminin her geçen gün daha da güç kazanması, doğal olan ürünlere talebi artırıyor. Bugün ve yarın gündeme gelecek üretim trendleri, işlemeden, toplamaya, kavrulmaya, lojistik ve tüketiciye ulaşana kadar olan teknolojik yenilikler kaliteyi daha da artırıyor” dedi.

Yapılan basın toplantısında elde edilen bilgilere göre, kuruyemiş ve kurumeyve sektörünün Türkiye ihracatı ve hedefleri şu şekilde;

Sektörün toplam iç pazar büyüklüğü: 9,1 milyar TL

Kuru yemiş sektörünün ihracatı: 2,8 milyar dolar

Kur meyve sektörünün ihracatı: 1,3 milyar dolar

Kuru meyve sektörü 2023 ihracat hedefi: 3 milyar dolar

Kuru yemiş sektörü 2023 ihracat hedefi: 3,5 milyar dolar

Kuru yemiş sektörü şirket sayısı: 300

Kuru meyve sektörü şirket sayısı: 350

En fazla ihracat yapılan kuru yemiş; Fındık, ay çekirdeği, leblebi, Antep fıstığı ve badem

En fazla ihracat yapılan kuru meyve; Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir