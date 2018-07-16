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16 Temmuz 2018 10:31

Bisikletçiler "engelsiz bir dünya için" Avrupa yollarına düştü

Türkiye’nin dört bir yanından bir araya gelen bisikletçiler, "engelsiz bir dünya için" Avrupa yollarına düştü.

Bisikletçiler

16 Temmuz 2018 10:31


Türkiye’de ve dünyadaki engelli sorunlarına dikkat çekmek için Türkiye’nin dört bir yanından bir araya gelerek yola koyulan bisikletçilerin ilk durağı İstanbul Avcılar oldu. "Bir düş kuruyoruz barikatsız bir dünya için" sloganıyla Avrupa’yı pedallayarak geçecek bisikletçiler, uzun yolculukları öncesi Avcılar Belediyesine ait Gümüşpala Paşaeli Kent Parkı’nda eğitim kampı kurdu. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, göl manzarası eşliğinde son hazırlıklarını yapan bisikletçileri kamp alanında ziyaret etti. 15 Temmuz Pazar günü Taksim Meydanı’ndan başlayacak bu etkinliğin önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Toprak Benli, zihinlerdeki engellerin kaldırılması ve engelsiz bir dünyanın oluşturulması için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Başkan Benli, keyifli anların yaşandığı ziyarette bisikletçilere başarılar diledi.



49 gün pedal çevirecekler


Engellilerin hak ve mahrumiyetlerine dikkat çekmek için grup, 15 Temmuz Pazar günü İstanbul’daki Hollanda Başkonsolosluğu önünden başlayarak sırasıyla Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre, Luksenburg, Belçika ve Hollanda’da bir dizi etkinlik ve konuşma yapacak. Bisikletçilerin 49 gün pedal çevirecekleri etkinlik, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Adalet Yüksek Divanı önünde yapılacak konuşmalar, film gösterimi ve konser ile son bulacak.




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