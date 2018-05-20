Bisikletle 20 günde 200 kilometre

İlçedeki trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi amaçlayan Zeytinburnu Belediyesi, 3 hafta önce başlattığı ZEYBİS projesi ile Zeytinburnu’nda bisikletli ulaşımı hayata geçirdi. Ve tüm belediye personeli topu gidişler haricinde bisiklet kullanmaya başladı. 20 gündür Zeytinburnu sokaklarını makam aracıyla değil bisikletle dolaşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da her gün 10 kilometreye yakın mesafe kat ederek 20 günde yaklaşık 200 kilometre yol aldı.

Ramazan ayında da pedal çevirmeye devam eden Başkan Aydın, cuma günü Yenikapı’da gerçekleştirilen “Zulme Lanet Kudüs’e Destek” mitingine de bisikletle gitmeyi tercih etti. Trafikteki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Başkan Aydın, araçların arasından sıyrılarak miting alanına ulaştı. Alışık olmadıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen kimi sürücüler ise korna çalıp el sallayarak Başkan Aydın’a selam verdi.

Günde 10 kilometre mesafe kat ediyor

Proje üzerine yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını belirten Başkan Aydın, “Yaptığımız araştırmalara göre Zeytinburnu’ndaki trafik akış hızı saatte 20 ile 30 kilometre civarında seyrediyor. Mevcut yasaya göre trafik hızı, belirli bir limitin altına düştüğünde bisikletler yolu araçlarla ortak kullanabiliyor. Biz de bu durumdan yola çıkarak 20 gün önce Zeytinburnu’nda bisiklet projesini başlattık. O günden bu yana ben ve belediye personeli arkadaşlarım ulaşım aracı olarak bisikleti kullanıyoruz. Zeytinburnu içerisinde bir noktadan başka bir noktaya giderken mümkün olduğunca makam aracımı değil bisikletimi kullanıyorum. Günde 10 kilometreye yakın mesafe kat ediyorum. 20 günden bu yana yaklaşık 200 kilometre yol kat etmiş oldum. İnanıyorum ki ben ve mesai arkadaşlarım bisiklet kullanmaya devam edersek ilçedeki bisiklet kullanım oranı daha da yaygınlaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Trafik sıkışıklığı yüzde 40 oranında düşürülecek

Yakın zamanda İBB ve İSPARK işbirliğiyle Zeytinburnu içinde “İSBİKE Paylaşımlı Bisiklet Sistemi”ni de hayata geçirmeye hazırlanan Zeytinburnu Belediyesi, vatandaşların rahatlıkla bisiklet kullanabilmesi için ilçenin en yoğun noktalarına 41 adet bisiklet durağı yerleştirdi. Belediye personelinin de mesai saatleri içerisinde bisiklet kullandığı proje kapsamında ilçedeki vatandaşlara da belli kriterler doğrultusunda bisiklet hediye edilecek.

Yapılan araştırmalar ve projeksiyon çalışmalarına göre Zeytinburnu’nda bisikletli hayata geçiş, trafik sorununu orta vadede yüzde 40’lara kadar düşürecek. Ayrıca egzoz salınımının azalmasıyla, çevre kirliliğinin önlenmesi ve hareketli bir yaşamla da günümüzün en yaygın sağlık sorunları arasında yer alan obezite, kalp krizi, hiper tansiyon ve depresyon gibi sağlık sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.