Bisikletlilerin Anıtkabir yolculuğu havadan görüntülendi

Ataşehir'de bir araya gelen bisikletliler, Anıtkabir'e gitmek için yola çıktı. Bisikletlilerin yolculuğu havadan görüntülenirken bisikletliler yüzlerce kilometre pedal çevirip 10 Kasım'da Anıtkabir'e varacak.

Ataşehir Belediyesi ve Bisikletliler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği “Atamızın Yolundayız” etkinliği kapsamında onlarca bisikletli Anıtkabir'e gitmek için Ataşehir Belediyesi'nin önünden yola çıktı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla yola koyulan 27 bisikletli, dört gün sürecek yolculuğun ardından Anıtkabir'de olacak. 10 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'de 81 ilden gelen diğer bisikletliler ile birlikte Aslanlı Yol'dan geçerek Atanın huzurun çıkacak olan bisikletliler, ziyaretin ardından geri dönecek. Renkli görüntülerin oluştuğu bisiklet yolculuğu ise havadan görüntülendi.

Bisikletliler Anıtkabir yolunda

Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der: “Bisiklet ile Ankara'ya Atamızın huzuruna giden arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Atamız ile beraber bu topraklarda canı pahasına şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Biz Ataşehir Belediyesi olarak bizim belediyemizin önünde bu etkinliğin olması bizi memnun etti. İnşallah bundan sonraki süreçte de bunun devam etmesini diliyorum” dedi.

Bisiklet turuna katılan Nesibe Şanlı: “Çok heyecanlıyım ilk defa bu kadar uzun bir tura çıkacağım. Hem Anıtkabir'e pedallamak hem de arkadaşlarım ile birlikte vakit geçirmek çok eğlenceli olacak. Çok manevi bir tur” şeklinde konuştu.

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz: “Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için at sırtından zorlu bir yolculuk yapıyordu. Yağmur, kar, çamur demeden 5-6 gün süren bu yolculuğu biz şimdi daha iyi anlayabilmek için bisikletlerimiz ile demir atlarımız ile yapıyoruz” ifadelerini kullandı.