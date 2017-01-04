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04 Ocak 2017 16:35

Bisküvi kutusundan 3 kilo 325 gram marok esrar çıktı

Bisküvi kutusundan 3 kilo 325 gram marok esrar çıktı

04 Ocak 2017 16:35

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Suriye uyruklu bir şahsın elinde bulunan bisküvi kutusunda 16 parça halinde 3 kilo 325 gram marok (Fas kubarı) esrar maddesi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik çalışma yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Esenler/Merter çıkış gişelerine doğru aceleci ve şüpheli hareketlerle ticari taksiye binmek isteyen bir şahsı durdurdu.
Suriye uyruklu M.K.T. (32) isimli şahsın elindeki bisküvi kutusunu açan ekipler 16 parça halinde daralı ağırlığı 3 kilo 325 gram marok (Fas kubarı) esrar maddesi ele geçirdi. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde polisin bisküvi kutusunu açtığı görülüyor. Paketler halinde kutuya yerleştirilen esrar maddesi görüntülere yansıyor.



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