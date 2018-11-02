Bitcoin'in kalbi Felixo Exchange lansmanın da attı

İstanbul'da düzenlenen Felixo Exchange lansmanın da bitcoin konuşuldu.

Felixo Exchange lansmanın da gecenin önemli konukları arasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın, İş Yatırım Uluslarası Sermaye Piyasaları Yöneticisi Şant Manukyan ile birlikte Yapay Zeka, IOT, Tarım Teknolojisi ve Veri Madenciliği sektöründen, Çin, Japonya, Amerika ve Ukrayna'dan konularında uzman yöneticiler yer aldı.

Felixo Exchange Ceo'su Bünyamin Emeç, konuşmasına merak edilen Satoshi Nakamoto olarak bilinen kişi ve kişiler ile ilgili bilgiler paylaştı.

Satoshi Nakamoto‘nun aslında kim olacağı veya olmayacağı ile ilgili mesaj vererek, felsefesinin öneminden ve bu ismin anlamını, neler anlattığından söz etti.

Emeç, bugüne kadar Satoshi Nakamoto olarak tahmin edilen veya kendisinin olduğunu iddia edenlerin hiç birisinin Satoshi Nakamoto olarak kendisini ispat edemediğini anlattıktan sonra aslında Satoshi Nakamoto'nun bir felsefe olduğunu ve aslında birkaç kişiden oluştuğunu belirtti.

Felixo Exchange Ceo'su Bünyamin Emeç, “Satoshi Nakamoto'nun kimliği gerçekten esrarengiz. Dünya'da para politikaları değişirken Nakamoto felsefesi üzerinden ilerleyerek dünyaya bir mesaj vereceğiz” diyerek Satoshi Nakamoto'yu davet etti.

Nakamoto'nun bu kez bir robot kılığında ortaya çıktığı yaptığı konuşma tam bir ders niteliğinde oldu. Nakamoto verdiği mesajla aslında bir fiziksel olgu yerine bir felsefeden oluştuğunu bir kez daha blockchain ve kripto para dünyasına göstermiş oldu.

Emeç, “Satoshi Nakamato kimliği ile sahneye çıkan robot; Evet, bazı kişiler gerçek kişiliğini fiziksel olarak ortaya koymadığı için hayal kırıklığına uğramış olsa bile felsefesini en iyi şekilde bir kez daha duyurmuş oldu.” dedi.

Etkinlik Şant Manukyan'ın konuşmasıyla devam etti. Şant Manukyan, başta bitcoin olmak üzere kripto paralar ve blockhain ile ilgili fikirlerini katılımcılarla paylaştı.

Şant Manukyan, kendisini davet ettiği için Bünyamin Emeç'e teşekkür ederek, “Bitcoin ve blockchain ile ilgili 3 gruptan bahsedeyim. 1. grubun iddiası: blockhain ve bitcoin boş bir teknoloji bunu çok önemsemeyelim. 2. grup: aslında iş blockhaindir, bitcoin vs bunun yan ürünüdür. 3 grupta diyor ki bitcoin'de bitcoin. Blockchain önemli bir gelişme olmasına rağmen ben biraz daha bitcoin tarafındayım. Bitcoinin fikri beni daha etkiliyor. Konu aslında bitcoin değil 10 yıldır piyasada olan bir ürün ve kendisini kanıtlamıştır. Marjinal bir finansal varlık olarak piyasada kalmaya devam edecektir. Dünya da yaşanan değişim süreçleri var. Emtia para ile başlayan paranın hikayesi metal kağıt ve elektronik para olarak daha önce hayatımıza girdi şimdi ise dijital/kripto para olarak varlığına başladı. Bazen 100 yıl boyunca yeni bir şey olmayabileceğini, bazen de hayatımıza giren bir şeyin 100'lerce yıl hayatımızı etkileyeceğini belirteyim.” diye konuştu.

Şant Manukyanın ardından sahneye ICOBOX'ın Ceo'su Andriy Zinchuk davet edildi.

Kendisini katılımcılara tanıtan Zinchuk, ICOBOX'ı şu şekilde tanıttı:

“ ICOBOX; ICO projelerine pazarlama, yasal ve teknoloji desteği ile yön veren dünyanın ilk ve en büyük SaaS çözümüdür. 150'den fazla takım üyesiyle birlikte 80'den fazla şirketin 400 milyon doları aşan bir likiditenin toplanmasına yardım eden, iyi yönetilmiş projeler, kârlı token fiyatları ve en iyi ICO tecrübesini sunmak amacıyla kurulmuş bir platformdur”

Zinchuk, Türkiye'de de Felixo Exchange ile fikir alışverişlerinde bulunarak ICOBOX‘ta listelenen projelerin Felixo Exchange'de işlem göreceğinden ve bu iş birlikteliğinden oldukça memnun olduğunu söyledi.

Felixo Exchange Lansmanına katılan ve konuşmacı olarak sahnede yer alan ve Pavo Coin'in Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Zsolt Nemeth, Felixo'da listelenecek olan Pavo Coin'in tohumdan market rafına kadarki tedarik zincirinde, güvenilir ve organik gıdaların soframıza gelmesini sağladığını, çiftçilere veri depolama, enerji, iş gücü, gübre ve ilaçlamalarda sağlanan avantajlarla ciddi anlamda bir gelir artışı imkanı sunduklarını ve bunu kendi teknolojileri ve yazılımları ile gerçekleştirdiklerinden söz etti.

Ayrıca Nemeth, Felixo Exchange Kullanıcıları ile tanışmak ve avantajlarından faydalanmaları için ayırdıkları 200 bin Pavo Coin'i Airdrop yapacaklarını duyurdu.

Japonyadan dünya'ya yayılan Module adına ise sahneye konuşmacı olarak Technical Manager'ları Koji Takane ile katılım sağladı.

Koji Takane, Module ‘in işleyiş biçimi ve sağladığı faydalara değindiği konuşmasında detaylar üzerinde durdu.

Takane, taşınabilir mobil cihazlarda yer alan kullanılmayan gb'ları ihtiyaç sahiplerine kiraya vererek yepyeni bir blockchain kazanımı oluşturduklarını ve bu sayede ihtiyaç sahiplerine yeni alanlar sağlayıp , boş alan sahiplerine de gelir elde etme imkanı sunduklarını söyledi.

Koji Takane, Module'ün Felixo Exchange kullanıcıları için 20 bin Dolar değerinde Module Coin'i AirDrop yapmak için gereken işlemleri başlattıklarını iletti.

Çin'in yapay zeka teknolojisini, blockchain çözümü olarak sunan Man Coin (Matrix Al Network) lansmana, Ceo'su Owen Tao ile katıldı.

Owen Tao, Man Coin ve Matrix'i anlatan kısa bir sunum gerçekleştirdi.

Matrix AI Network, işlem hızı sorununu azaltmak için üçüncü nesil Blockchain çözümü sundukarını, Hybrid PoS + Pow konsensüs mekanizmasını benimseyerek ilerlediklerini söyledi.

Tao, MATRIX'in madencilik işleme ve hesaplama gücü, zor istatistiksel hesaplamalar, klinik teşhis, görüntü tanıma, video analizi veya tahmin modellemesi gerektiren her türlü gerçek dünya uygulamaları için çözümler sunmakta olduklarını, dağıtılmış bir MCMC hesaplama node ile gerçek dünyadaki zor bilgi işlem problemlerine çözümler sunduklarından söz etti.

Man Coin'in de, Felixo Exchange kullanıcıları için 50 bin Man Coin'i AirDrop yapacağını belirtti ve hem davet edildikleri için, hem de dinleyicilere teşekkür ettiğini belirterek sahneden ayrıldı.

Etkinlikte ayrıca 1950 Model 170S bir araç, 30 Bitcoin'e satışa sunuldu ve oldukça yoğun ilgi gördü.

Gecenin kapanış konuşması için yeniden sahneye gelen Felixo Exchange Ceo'su Bünyamin Emeç katılanlara teşekkür ederken, Felixo Exchange kullanıcıları için yıl sonuna kadar 1 Milyon TL değerindeki coin'i Airdrop yapacaklarını kaydetti.