Biyografi, Şiir ve Müzik Okulu öğrencilerini arıyor

Lise öğrencilerinin ilgi alanlarında derinleşmelerini sağlamayı amaçlayan bu okullar; 16 ilçede, 8 hafta boyunca eğitim verecek. Okullara ön kayıtlar 10 Ekim'de sona erecek.

İBB Kültür Daire Başkanlığı ve TÜGVA işbirliği ile lise öğrencilerine yönelik hazırlanan biyografi, şiir ve müzik okulları öğrencilerini arıyor. Okullarla, gençlerden hazır olanı tüketmelerinin yerine; emekleriyle elde edecekleri bilgi, beceri ve ortaya çıkan ürünün kıymetini fark etmelerini sağlamak amaçlanıyor. Bu sayede gençlerin hayatlarına artı değer kazandırmak hedefleniyor.

Okullar Kartal, Zeytinburnu, Pendik, Sultanbeyli, Ataşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa,Üsküdar, Adalar, Büyükçekmece, Sarıyer, Tuzla, Bağcılar, Kağıthane, Başakşehirve Esenler ilçelerinde Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verecek.

Eğitimin ücretsiz olduğu okullarda dersler,20 Ekim'de başlayacak ve sekiz hafta sürecek. Eğitime katılmak isteyen öğrenciler, 10 Ekim'e kadar istanbul.tugva.org adresinden ön kayıt yaptırabilecekler. Ön kayıt yaptıran öğrenciler arasında, 12 Ekim'de gerçekleştirilecek mülakat sonucunda, kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar belirlenmiş olacak.

Okullar farklı içeriklerle sayıları artırılarak devam edecek.

Biyografi, şiir ve müzik okullarınıneğitim içerikleri şu şekilde olacak:

Biyografi Okulu

Biyografi okulu, önder şahsiyetlerin bilgi ve birikimlerinden yararlanmak isteyen ve biyografi yazmaya ilgi duyan gençlere hitap ediyor. Okul gençleri biyografi alanında geliştirmeyi, kişisel becerilerini ortaya çıkarmayı, özgüven ve farklı bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Okulun eğitim programında; biyografi tarihi, çeşitleri, detayları ve yazımı başlıklı dersler dışında, yazar söyleşileri ve mekân ziyaretleri de yer alıyor.

Müzik Okulu

Müzik Okulu “Ses” ve “Enstrüman” olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. 12 kişilik sınıflardan oluşacak ses bölümünün içeriğinde; şan, solfej ve koro dersleri yer alıyor.

Seçmek istedikleri enstrümanlar ücretsiz temin edilecek

Enstrüman bölümünde ise gitar, bağlama, keman, ritim, yan flüt, isteğe bağlı olarak yöresel sazlar, kemençe, kabak kemane, zurna, ney ve kaval sınıflarının yanı sıra konservatuara hazırlık sınıfı da bulunuyor. Bölüm, 10 kişilik sınıflardan oluşacak.

Eğitimin ücretsiz olduğu okulda, öğrencilere seçmek istedikleri enstrüman eğitimleri süresince ücretsiz olarak temin edilecek.

Şiir Okulu

Şiir Okulu'nda öğrenciler şiir okuma ve yazma noktasında kendilerini geliştirme imkânı bulacak. Öğrenciler ayrıca, edebiyat alanında önde gelen şahsiyetleri tanıma ve günümüz şairleri ile tanışma imkânı sunacak. Eğitim; belgeseller, konferanslar, makaleler ve kitaplar ile de desteklenecek.