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05 Aralık 2017 15:16

Biz Anadolu’yuz Projesi kapsamında 180 öğrenci Güngören’de ağırlandı

Biz Anadolu’yuz Projesi kapsamında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinden gelen 180 öğrenci ve 14 görevli Güngören’de ağırlandı.

Biz Anadolu’yuz Projesi kapsamında 180 öğrenci Güngören’de ağırlandı

05 Aralık 2017 15:16


"Biz Anadolu’yuz" Projesi kapsamında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinden gelen 180 öğrenci ve 14 görevli Güngören’de ağırlandı. Dört gün içerisinde İstanbul ve Güngören’deki tarihi ve turistik mekanları gezip gören öğrenciler 3 Kasım Pazar günü hediyelerle uğurlandı. Etkinlik Cevizlik Sosyal Tesislerinde gerçekleşen veda yemeği ilçedeki görevli okul müdürlerinin katıldığı yemekle sona erdi.


Öğrencilerin ve görevlilerin hediyelerini Güngören Belediyesi Kültür Müdiresi Nazan Şahin takdim etti.


Şahin, “Edirne’den Kars’a; Sinop’tan Hatay’a bu memleket bizim. Memleketimizin farklı bölgelerinden gelen misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyduk, bu tarz projelerimiz birlik ve beraberliğimiz açısından çok önemli, bu konseptteki projelerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.




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