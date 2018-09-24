"Bize saldıranları noter huzurunda teste davet ediyoruz"

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, bazı elektrik teknisyenlerinin yabancı marka 'parafudr'ların kullanıldığında yerli ürün Trimbox'a ihtiyaç olmadığına yönelik açıklamalarına, "Bizde kendilerini Trimbox ile diledikleri parafudr cihazlarını teste davet ediyoruz" diyerek noter huzurunda teste davet etti.

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, yurtiçi ve yurtdışında binlerce noktada kullanılan sönümleyici cihazları Trimbox'a yönelik iddialara cevap verdi.

Teknik forumlarda yabancı marka 'parafudr'ların kullanıldığında yerli ürün Trimbox'a ihtiyaç olmadığına dair bazı elektrik teknisyenleri iddialarda bulunduklarını belirten, Yurttaş, "Bazen de sınırları zorlayan, Türk Ticaret Kanununa göre suç teşkil eden şekilde, sahibi olduğumuz markayı sadece yerli olduğu için aşağılamaya ve hakaret etmeye cüret eden gafilleri kendi evlerinde ve iş yerlerinde kullanmadıkları halde vatandaşa önerdikleri ürünlerle birlikte teste davet ediyoruz" dedi.

"Biz sürekli 'buyurun teste' demeye devam edeceğiz"

Yurttaş elektrik teknisyenlerini Trimbox ile diledikleri parafudr cihazlarını teste davet ettiklerini yineleyerek, "Cihazımızın ismini duyduklarında hemen saldırıya geçerek "Onu almayın bunu alın" diyen bu arkadaşları bir an evvel noter huzurunda ürünleri test ederek sonuçları karşılaştırmaya bir kez daha davet ediyoruz. Bizim herhangi bir marka ile veya ürettiği ürün ile hiçbir derdimiz ve sorunumuz olmadı. Kendi laboratuarlarımızda yaptığımız testleri de, ürün karşılaştırma testlerini de etik gereği kamuoyu ile hiç paylaşmadık. Ancak, yapılan hakaretler ve saldırılar karşısında biz sürekli 'buyurun teste' demeye devam edeceğiz. Çok büyük bir kamu ortaklığı firmanın daire başkanı sıfatındaki bir mühendis Savunma Sanayii Müsteşarlığına aynı iddiada bulunarak MOBESE ihalesinde yerli Trimbox'ın görev yapamayacağını bunun yerine yabancı marka 'parafudr'un kullanılması gerektiğini önermesi üzerine SSM, ODTÜ'den rapor istenmiştir. ODTÜ'den gelen raporda profesör: "Elektrikten çok az anlayan bir insanın bile ilgili kurumdaki mühendisin iddia ettiği gibi bir parafudr'un topraklama bağlantısı olmadan da çalışılabileceğini söylemesi tekerleği olmadan da bir otomobilin gidebileceğini iddia etmek kadar tutarsızdır. Ayrıca, bir diğer iddiada Trimbox'ın teknik özelliklerinde bahsettiği şartları yerine getirdiği ODTÜ'de TSE huzurunda yapılan testlerde ve piyasadaki uygulamalarında açıkça görüleceği üzere MOBESE projelerindeki koruma için Trimbox gerekli ve yeterlidir" demiştir. Etik gereği kurum ismi ve ilgililerin isimlerini yetkili mercilerin izni dışında yayınlamıyoruz" şeklinde konuştu.

"Güvenli pano uygulamaları ile koruma sağlanabilir"

Yurttaş, misyonlarının tam koruma sağlamak olduğunun altını çizerek, "Trimbox'ın güvenli pano uygulaması sayesinde elektrikli cihazlarınız; voltaj dalgalanmalarına, yıldırım düşmesine, hatta trafo patlaması dahil beklenmedik durumlara karşı koruma altında, hem de tüm bunlara bağlı yangın riskiniz ortadan kalkmaktadır. Panoda nötr koparılarak voltajın arttığı ve ufacık bir LED'in yangın çıkardığı gözlemlenerek, herhangi bir cihazda bulanan bir LED bile, nötr kopması gibi bir durumda evinizi, hatta binanızı yakabilecek bir felakete yol açabilmektedir. Bir tanıtım videosu ile Aladağ yurt yangını faciasının da olası sebebi olan nötr kopmasının nasıl bir sonuç doğuracağını göstermeye çalıştık. Ünlü oyuncu Fatoş Seğmen'in rol aldığı reklam videosunda da görüleceği üzere nötr kopması durumunda voltaj yükselmekte ve LED yanmaya başlamaktadır. Bu durumda felaketle sonuçlanan yangınlara sebep olmaktadır. Basit tedbirleri almamak bazen pahalıya mal olabilir. Unutmayın siz uyurken elektrik uyumaz" uyarılarında bulundu.