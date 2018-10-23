Bizim Toptan'ın müşteri sayısı yüzde 33 artışla 1 milyonu aştı

Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), 2018'in ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, şirket yeni müşteri kazanma stratejisiyle satış gelirini 2,7 milyar TL'ye çıkartırken müşteri sayısı ise geçen yıla kıyasla yüzde 33 artarak 1 milyon 180 bini aştı.

Bizim Toptan'ın Kamuoyu Bilgilendirme Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirketin 2018'in ilk dokuz ayında elde ettiği toplam satış geliri 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 32,1'lik oranda artışla 2,1 milyar TL'den 2,7 milyar TL'ye yükseldi. Şirket hem kurumsal, hem bireysel müşteri sayısındaki artışla bu yılın ilk dokuz ayında, geçen yılki 889 bin müşteriden, 1 milyon 180 bini aşkın müşteriye ulaştı.

Şirket son bir yıldır satış stratejisinde gerçekleştirdiği iyileştirmeler sonucunda, tüm karlılık oranları üzerinde olumlu sonuçlar elde etti. Açıklamaya göre, FAVÖK tutarı ilk dokuz ayda 98,9 milyon TL; FAVÖK marjı ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. Şirketin 2018'in dokuz aylık döneminde net karının 14,7 milyon TL'ye ulaştığı belirtildi.

Enflasyonla topyekün mücadeleye destek

“Ticarete Toptan Destek” kampanyası ile Eylül ayından bu yana müşterilerine, uygun fiyatlarına ek destek kampanyaları yapan şirket, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında birçok ürününde de ayrıca yüzde 10'un üzerinde indirime gitti.

SEÇ Marketlere destek sürüyor

Şirketin, iş ortaklığı mal tedarik sistemi SEÇ Marketler ile de geleneksel kanalı desteklemeye devam ettiği bildirildi. Bu kanaldan yapılan alışverişin tutarı, ilk dokuz ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 oranında artarak 198,4 milyon TL'ye ulaştı.