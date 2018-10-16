BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde barbekü partisi

Beşiktaş yönetimi, futbolcular ve teknik heyet bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi.

İkinci Başkan Serdal Adalı, Asbaşkan, Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Park'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner, BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Transfer Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi.