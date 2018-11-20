BKM'nin açıkladığı 2018 Ekim ayı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 66 milyon adet kredi kartı, 142 milyon banka kartı bulunuyor. En güncel verilere göre Türkiye'de 25,4 milyon kişinin kredi kartına sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda cüzdanlarında ortalama 2,2 kredi kartı taşıdığı ortaya çıktı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2018 yılı Ekim ayı verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre, Ekim ayı sonunda Türkiye'de 65,7 milyon adet kredi kartı ve 141,9 milyon adet banka kartı bulunuyor. Ekim 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görüldü.

Kartlı ödemeler Ekim ayında yüzde 21 artış gösterdi

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile Ekim ayında toplam 71,8 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 62,9 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 8,9 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 36 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 19 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 21 oldu.

Cüzdanımızda ortalama iki kredi kartı taşıyoruz

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin açıkladığı 2018 Ağustos verilerine göre yaklaşık 25,4 milyon kişinin kredi kartı bulunuyor. Toplamda 61,7 milyon bireysel kredi kartı bulunduğu, bunların da 55,5 milyonunun fiziki kart olduğu göz önüne alındığında Türkiye'de kredi kartı sahiplerinin, cüzdanlarında ortalama 2,2 kredi kartı taşıdığı ortaya çıktı.

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Bu değer, kart sahiplerinin sağlık gibi acil ihtiyaçlar veya planlanmamış olası yüksek tutarlı ihtiyaçlar için tedbir amaçlı olarak ilave kart taşıdığını, ihtiyaç duymadığı fazla kartları ise kullanmadığını gösteriyor" dedi.

Her beş yetişkinden ikisi kredi kartı sahibi

Dr. Soner Canko, "Türkiye'de yaklaşık 59 milyon olan 18 yaş ve üzeri yetişkin nüfusun yüzde 43'ünün bir ya da birden fazla kredi kartı bulunuyor. 2017 yılında yüzde 41 seviyesinde olan bu oranın yüzde 43 seviyesine yükselmesi finansal kapsayıcılığı arttırma yolunda önemli bir gelişme olarak görünürken önümüzdeki dönemde de halen kat edilecek önemli bir mesafenin olduğunu görüyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kart sahipliğinin artırılması konusunda daha fazla yol kat etmeliyiz" diye ekledi.

Genel kartlı ödeme endeksinin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde Ekim ayında 1 yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 20,4, reel olarak ise yüzde 5,6 büyüme gözlemlendi. Hane halkı kartlı ödeme endeksinin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde Ekim ayında 1 yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 17,7 reel olarak yüzde 2,5 büyüme gözlemlendi.