Blockchain Türkiye Platformu kuruldu

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) hızlı gelişmelerin yaşandığı, pek çok ülkenin yatırım yaptığı blockchain teknolojisinde; girişimcilerin desteklendiği, yeni iş modellerinin çalışıldığı, Türkiye’nin bu konuda söz sahibi ülkelerden biri haline gelerek geleceği tasarladığı bir dünya oluşturmak amacıyla Blockchain Türkiye Platformu’nu (BCTR) hayata geçirdi.

Platform, çalışmalarını Türkiye’de farklı sektörlerden kurumların desteğiyle, güçlü bir blockchain ekosistemi oluşturma hedefiyle yürütecek. Platform; düzenleyeceği eğitimler ve etkinlikler ile çeşitli bilgilendirici yayınlar ve içeriklerin yanı sıra bilim, sanayi ve teknoloji akademileri, düşünce kuruluşları, üniversiteler, diğer ülke ve birliklerin blockchain platformları ve konsorsiyumlarıyla da önemli iş birliklerine imza atacak.

“Blockchain çok yeni ve devrimsel bir kavram”

Blockchain Türkiye Platformu’nun tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, blockchain’in devrimsel bir kavram olduğunu ve blockchain teknolojilerinin her sektörde yer edineceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Ben blockchain’in çok yeni, devrimsel bir kavram olduğunu düşünüyorum. Bu kavram içinde çok büyük farklılıklar ve yenilikler barındırıyor. Fakat daha kavram düzeyinde her ne kadar bir takım uygulamalar varsa bu uygulamalar yeterli değil. Kripto para düzeyinde çünkü biliyorsunuz Bitcoin’de büyük git-gel yaşandı. Herhalde daha yaşanmaya devam edecek. Daha başka kripto paralar da göreceğiz. Fakat asıl önemlisi bu iş çok daha farklı yönlere gidecek diye düşünüyorum. Her disiplinde ve sektörde blok zincirleri teknolojisinin bir yeri olacak. Yeter ki bunun teknolojisini uygulamayı becerebilsinler”

“Blockchain teknolojilerinde Türkiye’nin dünyada söz sahibi olmasını istiyoruz”

Blockchain Türkiye Platformu’nun kuruluşunda yer alan ve ilk üyelerinden biri olan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko ise blockchain teknolojilerinde Türkiye’nin dünyada söz sahibi olmasını istediklerini belirterek, “Blockchain aslında dünya için çok yeni bir teknolojik kavram. Bizim en temel amaçlarımızdan bir tanesi blockchain kelimesinin içeriğinin doğru anlaşılması ve sonrasında da bu teknolojinin ülkemiz için nasıl faydalı olacağını çalışmak istiyoruz. Tüm sektörleri bir araya getirmek; kamuoyu ile bir araya gelmek, üniversitelerle işbirliği yapmak ve blockchain teknolojilerinde Türkiye’nin dünyada söz sahibi olmasını, teknoloji üretmemizi ve ürettiğimiz bu teknolojiyle ülkemize ihracat katma değeri sağlamayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Blockchain Türkiye Platformu’nun hedefleri

Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için, eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek, içerikler üretmek ve yayınlar yapmak, çalışma grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek, ilgili paydaşları bir araya getirmek gibi hedeflerle yola çıkan platform, kanun yapıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, düzenleyici otoriteler ile özel sektör ve akademi arasında köprü kurmayı; onları düzenlenecek etkinliklere davet etmeyi; istişare toplantıları düzenlemeyi, mevzuat geliştirme çalışmalarına görüş vermeyi ve katkıda bulunmayı da hedefliyor.

Farklı üyelik biçimleriyle kurumsal katılımcılar dâhil olabileceği, her sektörden katılımcıya açık olan ve kısa süre içinde Türkiye’de faaliyet gösteren tüm sektörlere ulaşması beklenen BCTR’nin danışma kurulunda, dünyadan önemli Türk akademisyenler ve konusunda uzman kişiler yer alıyor.

Blockchain nedir?

Blockchain, merkezi yapılar olmaksızın, güvenli ve kalıcı veri kayıtları oluşturulmasını ve saklanmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, dijital teknolojileri ve matematiğin gücünü kullanır. Teknik ifade ile blockchain dijital, mutabakat ile doğrulanan, dağıtık ve kriptografik olarak mühürlenmiş kayıtların aktarılmasında kullanılan teknolojiye verilen isimdir.