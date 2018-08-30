Uluslararası ticaret ve işlemlerde dijital kayıt birliğinin oluşturulabilmesi amacıyla, blokzincir altyapısı ve ortak regülasyonlar temelinde birliksel projelerin Türkiye öncülüğünde başlatılabilmesi üzerine kurgulanan ’Blokzincir: Dünya Dijital Tek Pazarı, İstanbul’ konferans ve işbirliği platformu; Ticaret Bakanlığı, Tübitak Bilgem ve BLASEA Derneği’nin öncülüğünde 26 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerin ortak menfaatleri göz önüne alındığında; Ticaret Bakanlığı, Tübitak Bilgem ve BLASEA öncülüğünde gerçekleşecek ’Blokzincir: Dünya Dijital Tek Pazarı’ uluslararası konferansının; kayıt birliğini tartışmak, oluşturmak ya da bir sürece sokmak için önemli bir başlangıç olacağı düşünülüyor. Açıklamada global ve birliksel projeler temelinde kurgulanan konferansa, Türkiye özelinde katkı sağlamak veya faydalanmak isteyen tüm kurumların beklendiği bildirildi.