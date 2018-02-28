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28 Şubat 2018 12:18

BMD Başkanı Öncel: "Tahsil edeceğimiz KDV alacakları yeni mağaza yeni yatırım demek"

KDV alacaklarının tahsil edilmesiyle birlikte işletmelere önemli bir sermaye girişi olacağını vurgulayan BMD Başkanı Sinan Öncel, "Markalarımız bu sermayeyi finansman sıkıntısı nedeniyle ertelemek durumunda kaldıkları yatırımlar için kullanacaklar" dedi.

BMD Başkanı Öncel:

28 Şubat 2018 12:18



Başbakan Binali Yıldırım’ın 33 yıllık KDV düzenlemesinde değişikliğe gidileceğini ve biriken alacakların 3 ay içinde ödeneceğini açıklaması, perakende sektöründe büyük bir memnuniyet oluşturdu. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, KDV alacaklarının iade edilmesinin markalar için yeni mağaza açmak ve mevcutları yenilemek anlamına geleceğini vurguladı.



"Alacağımız varken para için bankaların kapısını aşındırıyoruz"


Devletten uzun zamandır bu konuda adım beklediklerini hatırlatan Öncel, "KDV alacakları konusunu bir yıldır hemen her platformda dile getiriyoruz. Çünkü devletten yüklü miktarda KDV alacağımız olduğu halde finansman ihtiyacımızı karşılayabilmek için bankaların kapısını aşındırmak durumunda kalıyoruz. Hükümetimizin sonunda çağrılarımıza kulak vermesinden mutluyuz. Başbakanımızın KDV alacaklarını ödeyeceklerinin müjdesini vermesini sektör olarak çok olumlu karşıladık. KDV alacaklarının tahsil edilmesiyle birlikte işletmelerimize önemli bir sermaye girişi olacak. Markalarımız bu sermayeyi finansman sıkıntısı nedeniyle ertelemek durumunda kaldıkları yatırımlar için kullanacaklar. Bir başka ifadeyle tahsil edeceğimiz KDV alacakları yeni mağaza, yeni yatırım demek. Elbette bu yatırımlar ekonomimize önemli bir canlılık kazandıracak".




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