BM’den dünyaya ‘Merhaba Umut’ örneği

Kurumun Dünya Mülteciler Günü’nün hemen öncesinde yayınladığı haftalık mesajının ilk maddesi ‘Merhaba Umut’ oldu.

20 Haziran ‘Dünya Mülteci Günü’nde, dünyanın her yerinde, şiddet ve zulümden dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin karşı karşıya kaldıkları zorluklar gündemde yerini aldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin imzasını taşıyan ‘Küresel Eğilimler Raporu’na göre, sadece geçen yıl dünya genelinde 16 milyon 200 bin kişi vatanını terk etti. Raporlar dünya genelinde mülteci sayısının 25 milyon 400 bin ulaştığını gösteriyor. Suriye’de ise 2011 yılından bu yana mülteci sayısı 6 milyon 300 bine ulaştı. Bu mültecilerin yaklaşık 3 milyon 500 bini Türkiye’de yaşıyor.

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin 1 milyon 700 binden fazlasına hizmet veren Turkcell, 2016 yılından bu yana Merhaba Umut uygulamasıyla da Suriyelilere destek oluyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 25 Haziran itibariyle 850 binden fazla indirilme rakamına ulaşan uygulamada, günlük hayatımızdaki en sık kullanılan kelimelerin Türkçe ve Arapça yazımı ve seslendirmelerini içeren kelime kartları 500 milyondan fazla görüntülendi; yaklaşık 13 milyon sesli çeviri özelliği kullanıldı ve faydalı bilgiler kategorisi 5 milyondan fazla izlendi.

Birleşmiş Milletler’in teknoloji ve telekom sektöründe düzenleyici kurumu olan ITU da, internet sayfasında yer alan ve haftalık iletişimine ilk madde olarak taşıdığı makalede, Merhaba Umut’u dünyaya anlattı.

Türkiye’nin dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığı vurgulanan makalede, Suriye krizinin başından bu yana geçen zamanda, Türkiye’de yardımların odağının, acil müdahaleden, toplumsal hayata katılım perspektifine kaydığının altı çizildi.

‘Merhaba Umut, mobil iletişimin entegrasyon konusunda sunabileceği büyük katkının kanıtı olan bir mobil uygulama’ ifadelerine yer verilen makalede, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun, “Yapay zeka, artırılmış ve sanal gerçeklik, robot teknolojileri gibi yenilikler, insan hayatında farklı ufuklar açabilmemiz için bize imkan sunuyor. Önemli olan bu teknolojileri insan için kullanmak adına kararlılık göstermemiz” sözleri de yer buldu.

Turkcell ‘Merhaba Umut’ uygulamasıyla Suriyelilerin yanında

Turkcell Akademi’nin geliştirdiği ve dünyada bir ilk olan uygulama sayesinde, anadili Arapça olan kullanıcılar, Türkçe’de en çok kullanılan kelime ve ifadeleri hem sesli hem de yazılı olarak öğrenebiliyor. Dil öğrenimi özelliğinin yanı sıra, Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe anında sesli tercümeden de faydalanabiliyor. Günlük hayatı kolaylaştıran kritik bilgilere erişim imkanı sunan uygulamanın özellikleri arasında kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı, sağlık hizmetlerine nasıl ulaşılacağı ve en yakın hizmet noktalarına bulmaya yardımcı lokasyon bazlı hizmetler bulunuyor.

Turkcell Akademi’nin hazırladığı günlük Türkçe diyaloglar ve Khan Akademi’nin Arapça eğitim videolarından oluşan videolar bölümünde ise kullanıcılar; günlük yaşamda karşılaşabilecekleri diyalogları Arapça ve Türkçe altyazılı olarak izleyebiliyor ya da fizik, matematik, genel kültür gibi alanlarda eğitimlerine destek alabiliyor. Bunların yanı sıra kullanıcılar, tek tuşla Turkcell’in Arapça çağrı merkezini arayabiliyor. Ayrıca Şubat ayında Daily Sabah Arabic işbirliği ile yayına alınan ‘Haberler’ kategorisi ile kullanıcılar, tüm dünyadan haberlere ulaşabiliyor.

Merhaba Umut çok sayıda ödüle layık görüldü

Merhaba Umut; ITU, Ethical Corp, UNESCO ve GSMA gibi uluslararası platformlardan ödüller aldı ve dünyanın takdirini topladı. GSMA Glomo Ödülleri 2017’de ‘Sosyal ve Ekonomik Gelişim’ kategorisinde ‘Olağanüstü ya da İnsani Durumlarda Mobil İletişim’ ödülünü alan Merhaba Umut, UNESCO-Pearson’un ‘Dijital Dünyada Okur-Yazarlık’ ödülleri kapsamında en iyi 14 uygulamadan biri seçildi.

Uygulama, 193 ülkenin üye olduğu ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) liderliğinde WSIS (World Summit on the Information Society) Prizes 2017’de ‘Kültürel Çeşitlilik ve Kimlik, Dil Çeşitliliği’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Ethical Corp Responsible Business Award 2017 Diversity and Inclusion kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) platformu, Suriyelilerle ilgili çalışmalarından dolayı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nu ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ öncüsü seçti.