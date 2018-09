Boat Show Eurasia deniz fuarı 2-8 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek

Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı, 2-8 Ekim tarihleri arasında Viaport Marina'da denizcilik sektörünün en büyük buluşmalarından biri olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2019'un en özel tasarımları, 2018'in son avantajları ve ödüllü tasarımların yanı sıra sektörün en önemli markalarının dünyada ve Türkiye'de ilk kez sergilenecek tanıtım tekneleri Boat Show Eurasia'da meraklıları ile buluşacak.

Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Uluslararası Boat Show Eurasia, 2-8 Ekim 2018 tarihleri arasında Viaport Marina'da düzenlenecek. Boat Show Eurasia'da boyları 5 metre ile 40 metre arasında değişen 200'ün üzerinde tekne deniz üzerinde görücüye çıkacak. Toplam değeri 1 milyar 700 milyon TL'yi bulan ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve Guletlerin, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı Boat Show Eurasia'da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak. Fiyatları 60 bin TL ile 75 milyon TL arasında değişen 200'ün üzerinde teknenin sergileneceği Boat Show Eurasia'da bu yıl 500 milyon TL satış hedefleniyor. Her yıl yüzde 20 oranında büyüyen sektörün en büyük buluşması olarak nitelendirilen Boat Show Eurasia'da sektör tek çatı altında Viaport Marina'da bir araya gelirken; lüksü yeniden tanımlayan pahalı tasarımlara ilginin her yıl büyümesi ve fuarda her yıl ekonomik teknelerin de oranı hızla artması sektörün büyümesine fayda sağlıyor.

Avrupalı alıcılar, mega yat siparişleri için artık Türk tersanelerini tercih ediyor

Boat Show Eurasia Fuarı Direktörü Dilek Günaydın, yatçılık sektörünün Avrupa'da azalan pazar talebini, yoğun tanıtım çalışmaları, kaliteli ve ekonomik fiyatlı üretim ile yeniden arttırdığını söyledi.

Türkiye'nin uzun süredir mega yat üretiminde dünya da ilk beşte olduğunu kaydeden Günaydın; "Bir süredir, Avrupa pazarından Türk tersanelerine yönelik siparişler beklenenin altında seyrediyordu. Ancak, dinamik bir yapıya sahip olan Türkiye yat sektörü, krizlere göre yön almayı başararak 2018 yılında yeniden dünya beşinciliğine oturdu. Avrupa'daki rakiplerimizin krizlerden bizden daha çok etkilenmesi Türk yatçılığının önünü açtı. Mega yat üretiminde zaten iyiyiz kaliteli ve uygun fiyatlı işçiliğimiz bizi diğer bir çok ülkeden ayırıyor ancak seri üretim yapan tersanelerimizin sayısını artırmamız ve özellikli tekneler, farklı tekneler söz konusu olduğunda markalaşma yönünde oldukça hızlı ilerliyoruz" dedi.

Rakamlarla yatçılık sektörü

Boat Show Eurasia Fuarı Direktörü Dilek Günaydın sektörle ilgili rakamsal gelişmeleri de şu şekilde açıkladı: "Türkiye'de yatçılık sektörü 2017 yılında 40 metre üzeri tekne üretiminde yüzde 20 oranında büyüdü. Halen satılmış olan ve yapılan mega yatlar dünyadaki zenginlerin yüzde 5'ine cevap verebiliyor. Resmi rakamlara göre, küçük teknelerde 2017 yılı itibarı ile tersanelerimizde inşa halinde olan yaklaşık 200 adet tekne teslim edilmiş durumda. Günümüzde yaklaşık 150 adet yat inşası sürüyor. 120-149 feet arası motor yat siparişleri yüzde 5 düşüş gösterirken, 150 feet üzerindeki motor yat siparişleri yüzde 15 artmış olup, yelkenli yatlar (sailing yacht) adet olarak yat tekne inşasının yüzde 8'ini oluşturuyor. Lüks yatta ilk dört yapımcı ülke, İtalya, ABD, Hollanda ve İngiltere olarak karşımıza çıkıyor. Özel tasarım yani custom ve yarı özel tasarımlı yatlar arasındaki çizgi gittikçe farksızlaşmaya başlamış, seri üretim ve custom yat yapımcılarının ayırt edilebilmesi de güçleşiyor. Dünya birincisi olan İtalyan Benetti gibi yapımcılar her iki türde de yat inşa ederken, özellikle büyük fiberglas yat yapımcıları gibi bazı firmalarsa iç alanları özel tasarımlı seri üretim tekneleri imal ediyorlar. Yine, resmi rakamlara göre dünya genelinde 2005 yılında 103 adet olan 150 feet ve daha büyük motor yat sözleşmeleri 2017 yılında, bin 300'e yükseldi. Bunların yüzde 33'ünü 200 feet ve üstündeki yatlar oluşturuyor. Kişiye özel siparişlerde, normal yatlardan giderek, daha büyük yat yapımına yöneliş dikkat çekiyor".

Boat Show Eurasia; üstün performanslı, şık dekorasyonlu dünyaca ünlü megayat, motoryat ve yelkenlileri bir araya getirirken, İthal ve yerli üretim megayat, yelkenli, motoryat markaları, tekne imalatı ekipmanları, her türlü tekne aksesuarları, şişme bot, iç ve dıştan takma motor markaları, yelken kulüpleri, su sporları malzeme ve ekipmanları, eğitim kurumları, charter ve broker firmaları, marinalar, konsepte uygun giysi marka ve üreticileri, sektörün ileri gelen kurum ve kuruluşlarının da yer aldığı büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak.