Boat Show Eurasia Fuarı'nda satışlar 41 milyon TL'yi buldu

Toplam değeri 1 milyar 750 milyon TL'yi bulan 200 teknenin sergilendiği fuarda VIP gününde, 30 milyon TL, fuarın ilk gününde de 11 milyon TL satış gerçekleşti.

Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Uluslararası Boat Show Eurasia, Viaport Marina'da kapılarını açtı. 8 Ekim Pazartesi akşamına kadar devam edecek olan Boat Show Eurasia'da, toplam değeri 1 milyar 750 milyon TL'yi bulan ve boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200'ün üzerinde tekne deniz üzerinde görücüye çıktı. Fuarın VIP günü ve ilk gününde 15 katılımcı firma toplamda 41 milyon TL'yi bulan satış gerçekleşirken satışların büyük oranda yerli alıcılara yapıldığı öğrenildi. Yerli ziyaretçilerin dışında, fuara Rusya, Suudi Arabistan, Lübnan, İngiltere, Norveç ve Dubai'den de alıcılar VIP gününde teknelere büyük ilgi gösterdi. 8 Ekim Pazartesi akşamı sona erecek Boat Show Eurasia'da bu yıl 400 milyon TL satış hacmi hedefleniyor.

En pahalı tekne 75 milyon TL

Fiyatları 60 bin TL ile 75 milyon TL arasında değişen 200'ün üzerinde teknenin sergilendiği Boat Show Eurasia'da bu yıl Avrupa'lı ziyaretçi rezervasyonu da geçen yıllara göre artış gösterdi. Her yıl yüzde 20 oranında büyüdüğü kaydedilen sektörün en büyük buluşmalarından Boat Show Eurasia'da sektör, tek çatı altında Viaport Marina' da bir araya gelirken; bu yıl yerli tasarım teknelere ve yelkenli motor yatlara ilginin daha yüksek olduğu görüldü. Boat Show Eurasia'nın en pahalı teknesi olan ve 75 milyon TL ile satışa çıkan Gweilo'ya da ilgi yüksekti.

Dünyaca ünlü yat markaları göze çarpıyor

Ziyaretçilerine beğendikleri tekneleri hemen deniz üzerinde test etme ve deneme seyri yapma imkanı da sunulan Boat Show Eurasia bu yıl 50 bin yerli ziyaretçi hedefliyor. Bu yıl 32 ülkeden 8 binin üzerinde yabancı ziyaretçi beklenirken genel ziyaretçi hedefi ise 58 bin olarak açıklandı.

Boat Show Eurasia; üstün performanslı, şık dekorasyonlu dünyaca ünlü megayat, motoryat ve yelkenlileri bir araya getirirken, İthal ve yerli üretim megayat, yelkenli, motoryat markaları, tekne imalatı ekipmanları, her türlü tekne aksesuarları, şişme bot, iç ve dıştan takma motor markaları, yelken kulüpleri, su sporları malzeme ve ekipmanları, eğitim kurumları, charter ve broker firmaları, marinalar, konsepte uygun giysi marka ve üreticileri, sektörün ileri gelen kurum ve kuruluşlarının da yer aldığı büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.