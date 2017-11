Boeing’in Türkiye’deki paydaşları ve iş ortakları ile birlikte çalışarak Türkiye’nin 2023 Vizyonu doğrultusunda Türk havacılık sanayinin küresel rekabetçiliği ve sürdürülebilir büyümesi hedeflerini desteklemek üzere geliştirdiği ve geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımıyla kapsamı açıklanan Milli Havacılık Planı’nın en önemli unsurlarından biri olan, ‘Boeing Türkiye Havacılık Sanayii Geliştirme Programı’ İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen bir törenle bugün başlatıldı.

Program açılış töreni ve konferansı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) himayelerinde 100’ü aşkın firmanın katılımı ile gerçekleşti. Boeing, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan programla birlikte, Türk sanayiinin global havacılık tedarik zincirindeki payını arttırmayı amaçlıyor. Boeing Ticari Uçaklar Tedarik Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Brian Baird, Havacılık Sanayii Geliştirme Programının içeriği hakkında bilgi verdikten sonra, Türk sanayiinin Boeing’in tedarik zincirindeki payının artması için atılacak adımları katılımcılarla paylaşarak, "Bu yüksek katma değerli ve ihracata odaklı sektörde Havacılık Sanayii Geliştirme Programı’nı hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu programla Türk havacılık sanayiinin küresel tedarik zincirinden daha yüksek pay almasını, küresel rekabetçiliğini ve rekabet eden firma sayısını arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Savunma ve havacılık sanayimizde milyarlarca dolarlık ihracat yapmaktayız"

Havacılığın gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve Boeing ile ortaklık yapacak stratejik yaklaşımı önemsediklerini belirten Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, şöyle konuştu: "Yeter ki profesyonelce düşünülmüş, sürdürülebilir ve iyi planlanmış iş birlikleri sağlansın. Boeing’in bu noktada stratejik ortaklık yapacak yaklaşımını çok önemsiyoruz. Temennimiz şudur ki iş gücü planları hızla ve olumlu sonuçlarla hayata geçirilsin, yeni iş birliklerinin önü açılsın. Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak, ülkemiz havacılığının gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. İstanbul’a yapılmakta olan yeni havalimanıyla hedefler çok daha ileri noktalara ulaşacaktır. Benzer şekilde, savunma ve havacılık sanayimizde de milyarlarca dolarlık ihracat yapmaktayız. Kendi hava araçlarımızı geliştirmekte, Boeing gibi havacılığın seçkin ve büyük firmalarıyla küresel iş birlikleri yapmaktayız. TAI ve Turkish Technic gibi sektöründe öncü ve sürekli büyüyen yapılarımız, her gün yeni bir proje ile yeni bir yatırım ile yeni bir iş birliği ile gündeme gelmektedir. Bu gelişmelerin başarılmasında devletimizin sağladığı büyük destek, büyüyen dünya ekonomisindeki Türkiye’nin önemli konumu ve çalışkan insanları rol oynamaktadır".

"Türkiye, Boeing’in verimliliğine ve rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayan bir ülke"

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın ise, Milli Havacılık Planı’nın en önemli unsurlarından birinin sanayi işbirliği olduğunu ifade ederek, "Türkiye, havacılıkta güçlü büyüyen bir ülke olmasının yanı sıra, Boeing’in küresel başarısına katkı sağlayan, yüksek standartlarda üretim yapan sanayii, yüksek kabiliyete sahip mühendisleri ve yetkin insan kaynağı ile Boeing’in verimliliğine ve rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayan bir ülke. İşte bu nedenlerle Türkiye ile ilişkimizi stratejik ortaklığa dönüştürmek üzere, Türkiye’deki paydaşlarımız ile birlikte Milli Havacılık Planımızı oluşturduk. Bu planın en önemli unsurlarından biri sanayi işbirliğidir" diye konuştu.

Açılış töreninin ardından, ’Büyüyen Küresel Havacılık Tedarik Zincirinde Türkiye’ başlıklı panel düzenlendi.