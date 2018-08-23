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23 Ağustos 2018 20:13

Boğazda denize giren Afganlı genç boğuldu

İstanbul Boğazı’nda serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu bir kişi boğularak gözden kayboldu.

Boğazda denize giren Afganlı genç boğuldu

23 Ağustos 2018 20:13

Arkadaşlarının gözü önünde boğulan genci ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.


Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Boğazı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Üsküdar’da bulunan Kuleli Askeri Lisesinin olduğu bölgeye gelerek serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Mahsut Şapi bir anda gözden kayboldu. Afganistan uyruklu şahsın kaybolduğunu gören arkadaşları gözyaşları içinde polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sahil güvenlik ekipleri ise boğulan genci aramak için çalışma başlattı. Arkadaşlar gözü yaşlı şekilde boğulan Mahsut Şapi’nin arama çalışmalarını izlerken, ekiplerin şahsı bulma çalışmaları sürüyor.


Afganistan uyruklu gencin boğulma anını anlatan Salih Akdağ, “45 dakika önce arkadaşlarından biri seslendi, ‘Arkadaşım kayboldu’ diye. Balık tutan arkadaşlar daldılar, aradılar ama bulamadılar. Daha sonra sahil güvenlik ekipleri geldi. Akıntı çok olduğundan dolayı muhtemelen yüzmeyi de bilmiyordu” dedi.




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