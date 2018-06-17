Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 14:23

Boğazdaki tarihi yalıda sıra dışı kamuflaj uygulaması

İstanbul Boğazı’nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın onarımı devam ediyor.

Boğazdaki tarihi yalıda sıra dışı kamuflaj uygulaması

17 Haziran 2018 14:23

Yalının hasarlı bölgeleri için ise eski bir fotoğraf büyültülerek kamuflaj yapıldı.


7 Nisan Cumartesi günü İstanbul Boğazı’ndan geçerken dümeni kilitlenen Malta bayraklı ’Vitaspirit’ isimli gemi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı. Büyük hasar alan yalıda kazanın ardından 1 ay sonra onarım çalışmaları başladı.


Yalının onarım çalışmalarında ise sıra dışı bir uygulama yapıldı. Yalının hasarsız fotoğrafı yalı boyutunda büyültüldü. Demir bir iskele üzerine monte edilen fotoğraf yalının hasarlı bölümlerini kapatacak şekilde yerleştirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç