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10 Ocak 2017 15:05

Boğaziçi Elektrik’in Genel Müdürü değişti

Boğaziçi Elektrik’in Genel Müdürü değişti

10 Ocak 2017 15:05

Boğaziçi Elektrik’te genel müdürlük koltuğuna, Halit Bakal getirildi.
CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin genel müdürünün değiştiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; Boğaziçi Elektrik’in yeni Genel Müdürü Halit Bakal oldu. Bakal, 1983 yılından bu yana elektrik sektöründe değişik kademelerde hizmet verdiği bildirildi.
Halit Bakal kimdir?
Özelleştirme öncesi Çamlıbel Elektrik şirketinde genel müdür yardımcılığı, sonrasında ise elektrik dağıtım ve perakende faaliyetlerinin ayrışması ile CLK Çamlıbel Elektrik Perakende A.Ş.’de genel müdür olarak görev yapan Halit Bakal son üç yıldır 1.7 milyon aboneye sahip CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. şirketinin başında bulunuyordu.



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