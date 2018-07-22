Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında acı haber

Asya’dan Avrupa’ya doğru 30 yıldır yapılan ve Kanlıca’da başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı bugün yapıldı. Dünyada iki kıta arasındaki tek yarış olan ve bugün 30’uncusu düzenlenen yarışta Mehmet Baykal isimli vatandaş rahatsızlandı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi sitesinden duyurduğu olaya göre, bitişe 500 metre kala rahatsızlanan Baykal’a sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edildi. Baykal, ilk müdahalenin ardından sahilde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Mehmet Baykal, önce alanda ardından da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.