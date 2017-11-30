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30 Kasım 2017 13:10

Boğaziçi Üniversitesi’ni yasa boğan ölüm

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Yrd.

Boğaziçi Üniversitesi’ni yasa boğan ölüm

30 Kasım 2017 13:10

Doç. Emre Aksan(78) evinde ölü bulundu. Aksan’ın ölüm haberini alarak evine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.


Beşiktaş, Etiler Mahallesi, Düzgören Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Sabah saatlerinde sokak üzerinde bulunan apartmana gelen temizlik görevlisi içeri girdiğinde Emre Aksan’ı banyoda hareketsiz bir halde yerde yattığını gördü. Aksan’dan bir tepki alamayan temizlik görevlisi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Emre Aksan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekipler olay yerine gelerek yaptıkları incelemelerde Aksan’ın vücudunda herhangi bir darp ya da şiddet izine rastlamadı. Belediye tabibinin yaptığı kontroller sonucunda Aksan’ın ölümünde bir şüpheye rastlanmadığı öğrenildi.


Emre Aksan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olduğunu belirten site çalışanı, “Evinde çalışan temizlik çalışanı kapıyı açtığında banyoda oturur bir vaziyette buluyor. Ardından ekiplere haber verildi. Muhtemelen kalp krizi geçirdiğini düşünüyoruz. Yalnız yaşıyordu. İki çocuğu vardı, biri Amerika’da yaşıyordu. Ailesine haber verildi. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde çalışıyordu’’ ifadelerini kullandı.



Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi


Acı haberi alarak Emre Aksan’ın oturduğu siteye gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Aksan’ın cenazesinin apartmandan çıktığı esnada yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Emre Aksan’ın cenazesi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçla Zincirlikuyu’da bulunan Avrupa Yakası Mezarlıklar Müdürlüğün Gasilhanesine götürüldü.




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