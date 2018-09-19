Boğaziçi Yönetim A.Ş üç sertifika birden aldı

Ş, üç farklı kuruluştan “Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri” alanında sertifika aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde kurmuş olduğu Boğaziçi Yönetim A.Ş, İBB'nin iştiraki KİPTAŞ AŞ'nin hayata geçirdiği toplu konut projelerinde İstanbullulara vermiş olduğu kaliteli hizmetten dolayı üç sertifika birden aldı.

Kurulduğu 1997 yılından bugüne geçen 20 yıllık süre içerisinde KİPTAŞ'ın toplu konut projelerinde oturan İstanbullulara, “Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri” veren Boğaziçi Yönetim A.Ş, "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardına uygun çalışma disiplini sayesinde, OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management Systems) İş Güvenliği ve İsçi Sağlığının Korunmasına Yönelik Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Boğaziçi Yönetim A.Ş ayrıca, tesis yönetim hizmetlerinde çevreye verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan politikasıyla ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesini ve tüm dünyada kabul gören hizmet standartlarında kaliteyi yakalamış olması nedeniyle de İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı.

Boğaziçi Yönetim A.Ş İstanbul'da her alanda hizmet veriyor

İBB ve bağlı kuruluşlarının, şirketlerinin bina ile tesislerinin temizlik, bakım onarım hizmetlerinin yanı sıra Boğaziçi Yönetim A.Ş, İBB'nin yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan kent meydanları ve kent ormanlarından vatandaşların en iyi şekilde yararlanması için çalışmalar yürütüyor. Boğaziçi Yönetim A.Ş bunun yanında kültür merkezleri, alt geçit ve yer altı çarşılarında yer alan bütün ticari işletmelerin tek bir çatı altında toplayarak, yönetim, güvenlik ve temizlik çalışmalarını da yöneterek fizibilite ve proje geliştiriyor.