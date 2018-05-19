Boğazın serin sularına atlayıp, Türk Bayrağı açtılar

Beşiktaş, Bebek Sahili’nde bir araya gelen yüzücüler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bir açıklama yaptı. ’Boğaz Yüzücüleri’ adına açıklama yapan Ramazan Türkanoğlu, "Bize istiklal aşkı veren Nene Hatunların, Sütçü İmam’ın, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların, Ulubatlı Hasanların, Mustafa Kemal Atatürk’ün taşıdığı kanı taşıyoruz. Binlerce şehit verilerek kurulan ülkemizin Boğaz Yüzücüleri olarak sahip çıkmak en önemli görevimizdir. Sözde değil özde duygularla ülkemiz için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyor ve bayramımızı kutluyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘Boğaz Yüzücüleri’ yaptıkları açıklamanın ardından hep birlikte İstanbul Boğazı’nın serin sularına atlayarak Türk Bayrağı açtı. Yüzücülerin boğazda bayrak açmaları renkli görüntüler oluştururken, çevredeki vatandaşlar da etkinliğe ilgi gösterdi.