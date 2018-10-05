Boğazın tadını bu kez onlar çıkardı

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Üsküdar Belediyesi, Valide Sultan gemisi ile hayvanseverlere ve can dostlarına boğaz turu düzenledi. Tura katılan vatandaşlar boğazın tadını çıkartarak, köpekleriyle ilgilenmenin mutluluğunu yaşadı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e ise konuşmasında minik bir köpeğin eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Gün batımıyla da güzel görüntülerin oluştuğu gezide çocuklar ise kendilerine hediye edilen çantaları boyayarak keyifli zaman geçirdi.

“Aslında bu dünyanın anlamı bu güzel dostlarımızla beraber”

Hayvanların korunması gerektiğini vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bunlar günahsız, kafalarında başka film fırıldak olmayan, samimi, görüldüğü gibi olan ve özü sözü bir olan; keşke herkesin kalbi onlarınki gibi olsa, onlar bizim canlarımız, sevgililerimiz, her şeyimiz. Aslında bu dünyanın anlamı bu güzel dostlarımızla beraber. İyi ki bunlar var, iyi ki Üsküdar var. Toplumda bu hayvanseverlik konusu ne yazık ki seviyemiz oldukça aşağılarda. Hala insanımız bu işin farkında değil. Bu canlarımızın aslında bu hayatı birlikte yaşarsak mutlu olacağımız gerçeğini kabul etmiş değil insanlarımız. İşte bu günler, bu etkinlikler toplumun bu yöndeki bilinçlerinin artmasına vesile olur” dedi.

“Onları Allah ıslah etsin, onlar insan değil”

Hayvanlara yönelik şiddete tepki gösteren Gülsevil Bülbül, “Onların ilk önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden geçmesini bekliyorum. Herkesin bir eğitimden geçmesini istiyorum. Eğitimden hepimizin geçmesi lazım” diye konuştu.

Dursun Çeken adlı vatandaş da, “Bunları böyle seveceksin, hayvanları devamlı seveceksin nerede olursa olsun. Onları Allah ıslah etsin, onlar insan değil. Bunun dili yok, ağzı yok. O yüzden hayvanları sevelim” şeklinde konuştu.