Boğulan birine nasıl yardım edilmeli?

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güray Demir, boğulma vakalarına ve bunları önlemek için yapılması gerekenlere dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Yaz mevsiminin en keyifli aktivitelerinden biri olan yüzme, zaman zaman maalesef tarifsiz acılara yol açabiliyor. Dikkatsiz ve tedbirsiz bir şekilde, üstelik de yüzülmesi tehlikeli olan sulara girenler boğularak hayatını kaybedebiliyor, ya da boğulma tehlikesiyle karşı karşıya gelebiliyor. Sadece 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde yaşanan 21 ayrı boğulma vakası, durumun vahametini tekrar ortaya koydu. Peki, suda boğulma tehlikesi yaşamamak için ne yapılmalı? Boğulan bir kişiye nasıl yardım edilmeli?

Tehlikeden uzak durmak için

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Güray Demir, özellikle girmenin çok riskli olduğu söyleyerek, “Özellikle Karadeniz sahillerinde yaşanan ve ‘kum çekilmesi’ olarak da bilinen çekme akıntılarına çok dikkat etmek gerekiyor. Zira bu durumda kurtulmak çok zor oluyor. Bunun için de bilinmeyen sularda yüzmemek, cankurtaran görevlilerinin olduğu yerleri tercih etmek ve iyi yüzme bilinmiyorsa kıyıdan çok fazla uzaklaşmamak en iyisidir” diye konuştu. Doç. Dr. Demir, plajı olmayan baraj, göl ve akarsu gibi yerlerde suya girilmemesi gerektiğini ifade etti.

Boğulan birine müdahale ederken

Boğulan bir kişiyi fark eden ve iyi yüzme bilmeyen bir kişinin, müdahil olmak yerine yardım istemesinin çok daha akılcı olacağını söyleyen Doç. Dr. Demir, şöyle devam etti: “Boğulan bir kişiye yardım ederken uzun bir araç kullanabiliriz. Bu uzun bir kürek veya sopa olabildiği gibi, halatla atılan bir can simidi ya da uzun ve sağlam bir halat da olabilir. En önemlisi de boğulan şahsa yüzerek yaklaşırken, mümkünse karşısından değil, arkasından yaklaşmaya çalışmak gerek. Zira karşıdan yaklaşma durumunda kişi o anın paniğiyle sizi tutup, durumu daha da güçleştirebilir. Ancak arkasından yaklaşırsak bizim onu tutmamız daha kolay olur. Ayrıca ellerini de daha rahat kontrol ederek bizi tutmasına engel olur ve güvenli bir şekilde karaya çıkartabiliriz.”

Karaya çıkınca

Boğulan kişiyi karaya çıkardıktan sonra derhal 112’nin aranması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Demir, “Eğer şahısta solunum varsa yan yatırarak, başının ve boynunun altına bir ayakkabı, ceket, kitap gibi hafif yükselti yapabilecek bir cisim koyarak ve başını arkaya doğru yatırarak rahat nefes almasını ve yuttuğu suyu tahliye etmesini sağlayabiliriz. Ancak şahısta solunum yoksa tıpkı suni solunumda olduğu gibi, şahsı sırt üstü yatırıp çenesi yukarı bakacak şekilde başını geriye doğru eğmemiz gerekir. Bu pozisyon hem solunum yollarını açar, hem de suyun öksürük yoluyla atılmasını sağlar. Bu pozisyona getirilen kişiler, eğer ölümcül derecede su yutmamışlarsa, kısa süre içinde kendine gelir” ifadelerini kullandı.