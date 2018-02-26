Boğulma olaylarına yeni çözüm, denizatı

Denizde yaşanan ani rahatsızlık ve ters akıntı vakalarına karşı dizayn edilen aparatın dünyada bir ilk olduğunu ifade eden girişimci Adnan Akar, “Bu ürün sayesinde cankurtaranınız hep yanınızda olacak, tüm olası riskler hesaplanarak uzun araştırmalardan sonra seri üretime başladık. Hem eğlenceli hem de hayat kurtaran çok fonksiyonel bir ürün tasarladık” diye konuştu.

Yakın çevresinde çok sayıda boğulma vakasına rastlayan Akar, uzun araştırmalardan sonra deniz atı adını verdiği aparatı üretti. Ürünün hem denizde eğlenceli vakit geçirmeye hem de boğulma vakalarına karşı dizayn edildiğini ifade eden Akar, “Boğulma vakaları sadece acemi yüzücülerin başına gelmiyor. Bazen profesyonel yüzücüler bile beklenmedik risklerle karşılaşabiliyor. Denizin ortasında yaşanan bir kalp krizi, tansiyon, kramp, mide kanaması, bayılma, güneş çarpması veya ters akıntı gibi durumlarda çok iyi yüzücü olmanız da bir işe yaramayabilir. Bu ürünü tasarlarken yüzlerce boğulma vakasını inceledik. Her türden deniz ve havuz ortamında uzmanlar eşliğinde testler yaptık. Yaklaşık 1 yıllık bir AR-GE çalışmasının ardından Türkiye’de üretimine başladık” şeklinde konuştu.

Turizm sektörü dışında sağlık alanında da ürüne rağbet olduğunu aktaran Akar, “Yaşlılar, aşırı kilolular, hamileler, engelli ve fizik tedavi görenler, Omurga sorunu yaşayanlar ve yüzme fobisi yaşayanlar rahatlıkla deniz atını kullanabilir” şeklinde konuştu.