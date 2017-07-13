‘Boğulma’ tatbikatı gerçeğini aratmadı

Cankurtaran ekiplerinin yaptığı ’boğulma tatbikatı’ ise gerçeğini aratmadı.

İstanbul’un en yoğun sahillerinden olan Büyükçekmece Plajı sıcakların artmasıyla her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor. Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte boğulma vak’aları artarken, Büyükçekmece Belediyesi cankurtaran ekipleri de hazır bekliyor. 1 ana tekne, 3 sürat botu olmak üzere 13 kişiden oluşan sertifikalı cankurtaran ekibi vatandaşlara hizmet veriyor.

Ekipler, karadan ve denizden sürekli yapılan gözetlemelerle herhangi bir boğulma vak’ası tespit ettiklerinde cankurtaran botları ile anında müdahale ediyor. Sezonun açılmasıyla birlikte yaklaşık 170 vak’aya müdahale eden ekipler, sık sık tatbikat yaparak olası boğulma vak’alarına karşı kendilerini hazırlıyor. Denizde boğulma tehlikesi geçiren kişinin yanına anında ulaşan cankurtaran botundaki ekipler, hemen denize atlayarak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi denizden çıkararak hemen vak’aya müdahale ediyor. Cankurtaran ekiplerinin yaptığı boğulma tatbikatı nefes kesti. Gün boyu sahil şeridi boyunca devriye atan ekipler denizden ve karadan yapılan anonslarla vatandaşları güvenlik şeridini geçmemeleri konusunda uyarıyor.

10 yıldır Büyükçekmece Belediyesi cankurtaran ekibinde görev yapan Yiğit Özbaş, 3 gözcü kulesi ve 4 teknenin olduğunu ve ekiplerin koordineli bir şeklide çalıştığını belirterek, “Plaj yoğun oluyor, özellikle hafta sonları ciddi derecede kalabalık oluyor. Bu sene yaklaşık 170 vak’aya müdahale edildi. Sabah 8.30’dan akşam 8.30’a kadar çalışıyoruz. Kulelerde ve botlarda sürekli dürbünle takip eden ekiplerimizle olaya anında müdahale ediyoruz. Boğulma vak’aları en çok simit ve yataklardan dolayı meydana geliyor. Bunlar patlıyor ve çoğunluğu yüzme bilmiyor kullananlar” diye konuştu.