Boks Federasyonu, 15 Temmuz’da 1000 kişiyle yürüyecek

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 15 Temmuz’da bin kişilik kortejle yürüyeceklerini açıkladı. Başkan Gözgeç, 15 Temmuz’da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi ile Türkiye’nin sosyal, ekonomik, siyasal ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda uçurumdan aşağı atılmak istendiğini belirterek, o gün yaşananların unutulmaması için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Darbenin başarılı olması halinde ülkemizde sporun ve sporcunun dahi dibe vuracağı bir dönem yaşanacağını ifade eden Başkan Gözgeç, "Asker postalının hüküm sürdüğü yerde spora ait bir kültür de sportif başarılar da olmayacaktı. Bu necip millet darbenin önüne geçerek ülkemizin yarınlarını her alanda olduğu gibi sporda da kurtardı" şeklinde konuştu.

"1000 kişilik kortejle sokağa iniyoruz"

Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Şehitleri Alt Minikler Türkiye Şampiyonası’nı 15 Temmuz’da Artvin’de başlatacaklarını da açıklayan Başkan Gözgeç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Artvin’de yaklaşık 1000 kişilik kortej ile sokağa iniyoruz. Sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve federasyon çalışanlarımızla şehitlerimizi biz de Artvin’de anacağız. Anadolu’nun dört bir yanından yükselecek birlik ve beraberlik çağrılarına biz de ülkemizin bir diğer ucundan eşlik edeceğiz. Rabbim ülkemize, milletimize bir daha öyle günler yaşatmasın. Başta spor camiası olmak üzere herkesi elinde Türk bayrağı ile meydanlara bekliyorum."