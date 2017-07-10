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10 Temmuz 2017 11:44

Boksta 11 madalya kazandık

Yıldız ve Genç Bayanlar Kadınlar Boks Milli Takımımız, Bulgaristan’da ev sahipliğinde düzenlenen Yıldız ve Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda iki altın, bir gümüş, sekiz bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Boksta 11 madalya kazandık

10 Temmuz 2017 11:44


Başkent Sofya’da oynanan final müsabakalarının ardından gençlerde 1 gümüş, 4 bronz kazanan milli takımımız, yıldızlarda ise şampiyonayı 2 altın, 4 bronz ile tamamladı.


Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, kazanılan madalyaların kadın boksunda Türkiye’yi bekleyen parlak geleceğin habercisi olduğunu belirterek, bu başarıları 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlarda alınacak madalyalarla taçlandırma hedefiyle yollarına devam edeceklerini kaydetti.


Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcularımız şöyle:


Gençler


60 kg Çağla Aluç - Gümüş


57 kg Havanur En - Bronz


64 kg Cansel Otlu - Bronz


69 kg Ayşegül Sağır - Bronz


81 kg Makbule Uysal - Bronz


Yıldızlar


80+ Büşra Işıldar - Altın


80 kg Sena Erdoğan - Altın


46 kg Melike Güneş - Bronz


50 kg Kardelen Çinkaya - Bronz


63 kg Gülcan Argan - Bronz


70 kg Ece Manavoğlu - Bronz




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