Bölgesel incelme ile yaz ayına hazır olun

Fulya Tezel, radyo frekans teknolojisi ve AWT ile bölgesel zayıflamanın mümkün olduğunu söyledi.

Radyo frekans teknolojisi ve AWT ile bölgesel zayıflama hakkında bilgi veren Tezel, “Baharın enerjisi iyiden iyiye içimize dolduğu bu günlerde daha çok dışarı çıkmak ve eğlenmek için bahaneler aramaya başladık bile. Güneşin ışıl ışıl parladığı günler ise hemen kapıda. O zamanlar gediğinde olabildiğince güzel değerlendirebilmek adına şimdiden aktivite planları şekilleniyor. Konu neler giyileceğine geldiğinde ise kafanızda soru işaretleri beliriyor ve giymek istediğiniz kıyafetlerin içinde hayal ettiğiniz gibi görünmeyeceğiniz endişesi aklınızı kurcalıyorsa, size ufak bir çözüm önerimiz olacak. Tamamen yağa odaklanarak çalışan, hedeflediği bölgedeki yağı tanımlayarak, hedef noktaya eşit derecede enerji yollayarak bu bölgenin incelmesini ve daha pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlayan uygulamadır. Kısacası istenmeyen bölgedeki yağların erimesi için enerji yollanan yönteme bölgesel incelme denir. Böylece sağlıklı bir yöntem ile kısa sürede yağlarınızdan kurtulabilirsiniz” dedi.

Bölgesel incelme nasıl uygulanır?

Karın bölgesinin, diz üstü ve iç bacak ile basen bölgelerindeki yağlanmalardan şikayetçi olanların yararlanabileceği uygulama olan temassız estetik için radyofrekans teknolojisinin kullanıldığını ifade eden Tezel, “Ön muayene yapıldıktan sonra vücudun su indeksi ölçülür. Su oranının ve günlük su tüketiminin bu uygulamada önemi büyüktür. Uygulamaya başlamadan önceki 3 günlük süreçte günlük en az 2,5 litre su tüketilmesi gerekmektedir. Vücuttaki su ve yağ oranına bağlı olarak doktorunuz uygulama süresi belirler. Sonrasında ise kişi kartınıza ve sisteme eklenir. Uygulama aşamasında ise; uygulamanın yapılacağı bölgeye yerleştirilen başlıklar, cilde temas etmeyecek şekilde yaklaşık bir parmak kadar uzaktan vücuda ısı gönderirler. Bu esnada kişi sadece rahatsızlık vermeyen bir sıcaklık hisseder. Bu sıcaklık cilt yüzeyinde 40-42 dereceyken cilt altı yağ dokusu 48-52 dereceye kadar ısınır. Isınan yağ vücudun enerji döngüsünde yok olur. Bu nedenle ciltte sarkma olması gibi bir durum söz konusu değildir. Kişinin uygulama sonunda beslenme düzeninde herhangi bir değişiklik olmazsa ve hormonal bir farklılık yaşanmaz ise yeni bir uygulamaya ihtiyaç duyulmaz. Öte yandan, kişi çok kilolu ise 6 ay sonra tekrar bir 4 seanslık paket uygulaması yapılabilir” diye konuştu.

Bölgesel incelme için kullanılan bir diğer yöntemin de AWT (Akustik Dalga Terapisi) olduğunu kaydeden Tezel, “Uygulama yapılacak alana soğuk jel sürüldükten sonra hedeflenen bölgeye özel başlıklar kullanılarak masaj yapılır. Kalça, ön kol, bacak, göbek gibi lokalize yağ birikimi olan tüm bölgelere yapılabilir. Akustik dalgalar ortam basıncına göre çok daha yüksek basınçlı ses dalgalarıdır. Bu yüksek basınçlı dalgalar direkt olarak yağ hücrelerinin zarlarını hedef alarak hücrelerin parçalanmasını sağlar. Sonrasında ise vücuttan doğal yollarla atılır. Yapılan araştırmalar AWT’nin, vücut şekillendirme sürecinde kalçalarda sıkılaşma ve toparlanma, daha sıkı, pürüzsüz bacaklara sahip olmak mümkün” ifadelerini kullandı.

Temassız estetik ile selektif radyo dalgalarıyla yapılan uygulama süresinin, hedeflenen bölgeye ve yağ oranına göre değişiklik gösterdiğini belirten Tezel, “Göbek çevresinde bu süre ortalama 30 ile 45 dakika arasındadır. Tahmin edilenin aksine yağ oranı fazlaysa uygulama süresi 30 dakika, az ise 45 dakika arasında değişmektedir. Bu ters oranın sebebi temassız estetik cihazının yağları seçmeye odaklı olmasından dolayıdır. Bacak inceltme ve basen küçültme uygulamaları için ise tek bacağa ayrılan süre 20 dakikadır. AWT uygulamasında süre bölgenin genişliği ve yağ oranına göre değişiklik gösterir. İlk seanstan sonra elde edilen sonuçlar göz nünde bulundurularak 10 ile 15 seanslık bir süreç belirlenir. Seans sıklığı ise haftada iki kez olmak üzere düzenlenir. Temassız estetik uygulamasının ardından sonuçlar hemen gözlemlenebilmektedir. Kişinin hidrasyon değeri %60’ın üzerindeyse ilk seanstan itibaren ölçülebilir sonuçlar alınabiliyor. Hidrasyon değeri düştükçe sonuçları görmek için beklemeniz gereken seans sayısı da artış gösterir. Etkisi 3 ay boyunca sürdüğü için yağlı bölgedeki incelme de bu süre boyunca devam eder” şeklinde konuştu.